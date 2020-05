Un nuovo decreto legge, definito “di aprile” e che, probabilmente, diverrà “di maggio” sarà emanato dal Governo, il quale ricorre sempre più frequentemente, o esclusivamente, alla decretazione d’urgenza, avendo cura di “evitare” il Parlamento. Sarà per via dell’emergenza? Non saprei.

Intanto il ministro delle autonomie, Francesco Boccia, minaccia: “Se il presidente della Calabria Jole Santelli (candidata del centro destra, ndr) non ritirerà l’ordinanza entro stasera, il governo procederà con la diffida.” Boccia ha anche annunciato che il governo valuterà l’ipotesi di aperture differenziate per Regione a partire dal 18 maggio, sulla base dei dati del contagio che emergeranno dopo il 4 maggio. Il ministro ha sottolineato che il 95% delle ordinanze regionali è compatibile con il Dpcm mentre il restante 5% necessita di modiche che verranno fatte entro domenica 3 maggio.

Insomma. Il furto di democrazia continua. La Calabria non può aprire i bar ed i ristoranti, ma Emiliano può decidere di “mandare a pesca” i suoi abitanti. Già, perché in questo periodo di riposo assoluto da lavoro, durato due mesi e imposto dall’emergenza covid 19, la cosa più importante non è riaprire le attività, ma andare a pescare. E comunque mi chiedo? Ma se tutti si lamentano di non avere un centesimo perché non si lavora, dove prenderanno i soldi i pescatori, per pagare la benzina, le esche e quanto occorre per pescare? Ordinanza interessante la n. 214 dello scorso 28 aprile: “un’ordinanza per amico”, avrebbe detto il grande Lucio Battisti, o per un amico. Certo, ha anticipato di qualche giorno anche l’asporto per le attività di somministrazione, ma l’utilità di quest’ordinanza non mi è proprio chiara, anche se per Boccia è compatibile con il Dpcm.

Intanto le attività riaprono con una cadenza davvero strana. Un dubbio, però, continua a pervadermi. Non l’ho mai detto a nessuno, nemmeno agli amici. Consideriamo i dati dell’ultimo bollettino epidemiologico. Da un lato le tre Regioni con il più alto numero di persone infette, la Lombardia (75732), il Piemonte (26289), l’Emilia Romagna (25436), dove si è registrato un incremento, rispetto al giorno precedente, rispettivamente di 598, 428 e 259; dall’altro le 3 Regioni con meno casi come la Calabria (1108), la Basilicata (367) e il Molise (298), dove l’incremento registrato è, rispettivamente, di 6, 1, 1.

La domanda è la seguente: cosa sarebbe successo a numeri inversi? Cioè quelli più alti al sud e i meno alti al nord? Il Governo avrebbe emanato delle misure valide per tutte le Regioni? Il nord avrebbe accettato di far rimanere chiuse tutte le attività aspettando tempi migliori dal punto di vista sanitario?

Ciò che voglio dire è che in quelle Regioni, siano esse del nord, come la Valle d’Aosta o insulari come la Sardegna, o come la Calabria, dove i casi registrati si sono assestati intorno al migliaio e gli incrementi prossimi allo zero, per riaprire le attività non si può aspettare che nelle altre Regioni il virus sparisca. Da qualche parte bisogna pur ricominciare. L’apertura a date differenziate è la soluzione più corretta. Probabilmente a qualcuno non va bene che taluni ripartano prima di talaltri, senza pensare a quanti gioverebbe iniziare a produrre per poi, magari, aiutare chi ha bisogno.

Il dubbio è amletico: il nord “ci sarebbe stato” o il governo, per dispensarlo da ogni giustificazione, avrebbe trovato una scusa alla Emiliano per mandare gli amici a pescare? Chissà!

Intanto la bella stagione arriva ed il sud non potrà esprimere la sua naturale vocazione turistica per via degli errori di qualcuno. E non mi si dica, come al solito, che siamo ancora in emergenza e che bisogna essere cauti. Non c’è dubbio, è assolutamente necessario essere cauti. Ma la fame, quella vera, deve ancora arrivare. Anche questo va compreso Cosa farà, allora, il Governo? Scusate la franchezza!

Flavio Carlino

