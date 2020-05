La rubrica degli opinionisti è una sezione del giornale che permette agli esperti di esprimere un punto di vista su fatti relativi a costume, società, politica, sport. Tutti i contenuti di questa rubrica non sono opera della redazione e/o esprimono pensieri e opinioni del Corriere Salentino

LECCE – Il virus ha minato l’Italia in modo non uniforme ma il Governo ha adottato misure uniformi per tutto il territorio nazionale. Questo in via generale perché nel decreto che entrerà in vigore il 4 maggio, vi sono norme che prevedono il ritorno al lockdown nel caso, dalle comunicazioni che ogni Regione effettuerà al Ministero della salute, la conta dei malati dovesse aumentare.

Dal 4 maggio, quindi, potremmo muoverci nel territorio nazionale, per far visita ai congiunti secondo il nostro buon senso, sia in tema di accezione del termine che di opportunità a viaggiare in tempi di pandemia in cui la fase due inizia con 300 morti al giorno mentre il lockdown è stato proclamato quando i morti erano 190.

Il Governo, nella fase due, avrebbe dovuto avere il coraggio di chiudere le Regioni in cui il numero degli ammalati è troppo alto per consentire a chi risieda lì di riaprire o di poter viaggiare in Puglia, o altrove, per i motivi che il Governo ha indicato come ragioni valide: lavoro, salute o necessità e urgenze. E tra queste è inserita la possibilità di far visita ai congiunti, termine che, per i responsabili significherà parenti stretti e per gli irresponsabili chiunque.

È poi fatta salva la possibilità, muovendosi da Regione in Regione, di tornare da dove si è partiti. Quindi, in teoria, uno potrebbe viaggiare in lungo e in largo per l’Italia a fare un salutino anche agli amici di facebook, dal momento che il decreto non indica quanti congiunti si possano andare a trovare, quanti spostamenti si possano effettuare e il nome dei congiunti è anche coperto da privacy. E’ tutto rimesso al buon senso dei cittadini, ha detto il Ministro Boccia in tv.

Sorprendentemente, però, una bella famigliola che abbia trascorso gli ultimi mesi in assoluto isolamento e nel pieno rispetto delle regole, non potrà recarsi nella seconda casa al mare o in campagna se non per motivi urgenti quali: rottura impianto idraulico, crolli e furti con scasso. Le è consentito, invece, andare al parco ad allenarsi anche col personal trainer e al bar a bere un caffè da asporto e, volendo, anche a Venezia a trovare un caro amico di famiglia.

E anche il Presidente Emiliano lo ha confermato: nella casa al mare si può andare solo per eseguire lavori di manutenzione urgente ma non si può dormire. Anzi, ha anche affermato che vigilerà attentamente che la norma non sia trasgredita. In teoria, invece, uno che dal nord intenda trasferirsi nella residenza di villeggiatura, avrebbe tutta la possibilità di farlo rispettando la quarantena con vista mare e trascorrerci anche le notti al suono delle cicale.

Avrebbe dovuto battere i pugni contro un Governo che tratta la Lombardia come la Puglia e non contro i pugliesi che abbiano desiderio di trascorrere un weekend nelle località di mare con la loro famiglia, nelle seconde case in cui magari si sono investiti gli ultimi risparmi o anche solo decidere di trasferirsi lì anche solo per eseguire personalmente i lavori di manutenzione. D’altronde, molti di noi, nei 70 giorni di lock-down hanno scoperto il piacere e la capacità di fare tante cose da sé.

Quindi, per “congiungersi” con chicchessìa in tutto il territorio nazionale non esistono regole, basta dire che ci si vuole tantissimo bene mentre, per raggiungere le seconde case in territorio provinciale le regole sono ferree, specie di notte.

Eppure bastava chiudere le Regioni più colpite e nelle altre aprire, con tutte le precauzioni del caso, tutte le attività -parrucchieri ed estetiste comprese-, se non altro per il fatto che, in questi giorni, hanno lavorato i soliti furbetti: quelli senza partita Iva con servizio a domicilio che dal 4 maggio saranno anche legittimati ad andare a trovare i congiunti pelosi e capelloni.

E siccome i congiunti non sono precisati ma i congiuntivi sì, vien da augurarsi che Dio ce la mandi buona visto che i biglietti di treni, bus e aerei dal nord a Lecce registrano il tutto esaurito. Tutto questo fa rabbia perché è come se si desse al virus una seconda possibilità di attecchire meglio al sud in cui, peraltro, lo stesso Presidente Emiliano si è dichiarato pronto a fare di tutto per assicurare il turismo con tanto di sagre e feste patronali.

È tempo che i cittadini, invitati più volte ad usare il buon senso, rivolgano, quanto a decreti e ordinanze, lo stesso invito a chi li Governa. E se i numeri dovessero risalire, arriverà il lock down per tutti e si tornerà, col caldo estivo, al punto di partenza restando chiusi in casa sino a quando gli intelligenti saranno un numero maggiore dei furbetti.

Testo a firma dell’avvocato Caterina Rizzelli