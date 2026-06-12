L’almanacco di oggi 12 giugno

Il Santo del giorno: S. Guido da Cortona. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Femmana bbaffuta, sempre piaciuta. Significato: Donna baffuta, sempre piaciuta.
– Sono nati in questo giorno
1915 David Rockefeller
1925 Silvio Noto
1953 Nino Formicola
– Proverbio
Guardati da chi ride e guarda in là
– Accadde oggi
1908 il “Lusitania” attraversa l’Atlantico nel tempo record di 4 giorni e 15 ore
1964 l’attivista Nelson Mandela viene condannato dal governo sudafricano alla pena del carcera a vita
1989 Ben Johnson, atleta olimpionico canadese, ammette di fare uso di steroidi
– Scoperte
1937 Emilio Segrè e Carlo Perrier scoprono il primo elemento artificiale