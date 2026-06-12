La ricetta del giorno: capesante al forno

Ingredienti:
16 capesante
1 spicchio di aglio
olio evo
1 zucchina
Prezzemolo fresco tritato
Sale
Pepe
Pangrattato
Procedimento:
Lavare le capesante e asciugarle;
Togliere il corallo (la parte rossa) e tritarlo finemente; Tagliate i molluschi a rondelle;
Tenere da parte 4 conchiglie lavate;
Tritare l’aglio e farlo appassire in una padella con l’olio;
Unire la zucchina tagliata a rondelle e farla rosolare a fuoco basso;
Mettere nella padella il corallo tritato e i molluschi affettati; finire di cuocere per 4 minuti a fuoco bassissimo;
Riempire i gusci delle calpestante;
Condire con pangrattato, prezzemolo, sale e pepe;
Passare per qualche minuto sotto il grill e servire.
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