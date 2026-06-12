La ricetta del giorno: capesante al forno

Ingredienti:

16 capesante

1 spicchio di aglio

olio evo

1 zucchina

Prezzemolo fresco tritato

Sale

Pepe

Pangrattato

Procedimento:

Lavare le capesante e asciugarle;

Togliere il corallo (la parte rossa) e tritarlo finemente; Tagliate i molluschi a rondelle;

Tenere da parte 4 conchiglie lavate;

Tritare l’aglio e farlo appassire in una padella con l’olio;

Unire la zucchina tagliata a rondelle e farla rosolare a fuoco basso;

Mettere nella padella il corallo tritato e i molluschi affettati; finire di cuocere per 4 minuti a fuoco bassissimo;

Riempire i gusci delle calpestante;

Condire con pangrattato, prezzemolo, sale e pepe;

Passare per qualche minuto sotto il grill e servire.