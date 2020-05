LECCE – Tensione a Palazzo Carafa: i commercianti ambulanti ortofrutticoli vogliono tornare a lavorare. “A Copertino e Nardò i nostri colleghi vengono aiutati, qui ancora non ci danno il via libera – urlano – Nei supermercati e altrove decine di persone sono in fila per un posto al chiuso, perché non abbiamo il diritto di vendere come loro? Chi sfamerà i nostri figli, se continuiamo a restare chiusi?”. Carlo Salvemini ha spiegato che il Comune di Lecce non può decidere autonomamente. Però il sindaco leccese si è affrettato a chiamare al telefono Michele Emiliano per capire quali sono le intenzioni della Regione Puglia. A dialogare con il primo cittadino il rappresentate degli ambulanti e l’avvocato Francesco d’Agata, che ci spiega che, nonostante le istanze scritte in Prefettura, non sono pervenute risposte.

“L’assembramento è a casa mia, di bocche da sfamare!” – ironizza un ambulante. I rappresentanti della minoranza di centrodestra, il capogruppo di FdI Roberto Giordano Anguilla e il presidente della Commissione controllo Giampaolo Scorrano, sono rimasti insieme ai lavoratori per attendere la risposta di Salvemini: “Non si capisce perché debbano restare chiusi gli ambulanti di generi alimentari e ortofrutta, che vendono all’aria aperta, quando gli stessi generi vengono venduti senza chiusure da fruttivendoli e supermercati. Se il fruttivendolo può vendere all’aperto, se il mercato bisettimanale e quello di Settelacquare sono aperti, perché gli ambulanti dell’ortofrutta no? Stiamo dimenticando tante categorie e chiedono la Tari ai commercianti per il periodo di chiusura. Oltre al danno la beffa. Tanti locali pagheranno le pedane sul suolo pubblico, nonostante siano stati costretti alla chiusura”. Dopo un breve colloquio col sindaco è stato annunciato che domani si terrà un incontro con i rappresentati di categoria per decidere le regole delle aperture degli ambulanti. La Regione Puglia si è messa in moto con il capo di gabinetto Claudio Stefanazzi. Anche lunedì potrebbero cambiare le cose con una nuova ordinanza regionale.

Ambulanti e commercio, FdI: “Lo chiediamo da settimane, Emiliano riceva i rappresentanti delle categorie. Rischio bomba sociale e sanitaria”. La richiesta dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo.

“Come già anticipato da Fratelli d’Italia dieci giorni fa, le scene che ci arrivano da alcune città pugliesi -ultima oggi a Lecce, davanti a Palazzo Carafa- dove gli ambulanti ed altre categorie del commercio scendono in strada per chiedere una soluzione che consenta loro di ripartire, preannunciano una bomba sociale oltreché sanitaria. Rinnoviamo quindi l’appello al governatore Michele Emiliano affinché si faccia carico di ascoltare le istanze che giungono da tutti gli operatori del commercio, del mercato in aree pubbliche ed ambulanti, organizzi un incontro con i rappresentanti delle categorie e definisca con loro una linea che coniughi diritto alla salute e tutela del lavoro.

“È un’azione che va intrapresa immediatamente, perché è di tutta evidenza che le numerose proteste porterebbero allo stesso risultato di una riapertura scriteriata, che tutti noi vogliamo scongiurare. Linee chiare e definite, regole precise e riapertura in forma limitata per ciascuna categoria, con l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di sicurezza, di distanziamento sociale e nel rispetto di tutte le norme di prevenzione del contagio”.