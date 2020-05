Il Consiglio regionale dice sì a maggioranza con 5 astenuti, alla proposta di legge (primo firmatario Fabiano Amati), che si propone di autorizzare la Giunta regionale all’utilizzo di euro 10 milioni da erogare di norma ai comuni per una gestione più rapida ed efficiente, in proporzione al numero di abitanti (10.000.000 (stanziamento): 4.029.053 (abitanti Puglia) = € 2,48 / Bari 319.482 x 2,48 = € 792,315).

Una legge dettata dalla necessità in questa fase, di “Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio-economiche derivanti dalla pandemia Covid-19”.

La dichiarazione di pandemia da Coronavirus (Covid-19) e i conseguenti provvedimenti di contenimento sociale suggeriti dal mondo scientifico quale unica possibilità di diluizione nel tempo del numero dei contagiati, così da gestire al meglio la domanda di cure specialistiche, ha fatto emergere numerosi problemi di ordine economico e sociale.

Per fronteggiarli le amministrazioni pubbliche, in particolare quella statale, stanno adottando provvedimenti contenenti numerose misure di sostegno per diverse categorie professionali.

Per la dimensione del fenomeno e per l’entità sempre crescente del fabbisogno economico, risultano allo stato non considerate le esigenze di persone o nuclei familiari con particolari fragilità sociali, invisibili finanche agli “occhi” di ogni forma in corso di sostegno economico-sociale, ovvero di lavoratori autonomi privi di reddito a seguito dell’emanazione dei provvedimenti di contenimento sociale e non destinatari – allo stato – di alcuna misura di sostegno prevista dalla normativa statale.

Ritirato dal consigliere Domenico Santorsola un emendamento che prevedeva di destinare una quota parte di 4 milioni ai liberi professionisti ed ai lavoratori autonomi come ulteriore supporto ai 600 euro previsti dal decreto legge 18/2020. Santorsola ha ritenuto di ritirare l’emendamento, dopo un’ampia discussione, a fronte dell’impegno dell’assessore al bilancio a mettere subito in attuazione pratica le misure di sostegno alle micro imprese ed ai titolari di partita IVA per una somma complessiva di almeno 150 milioni; per ciascun richiedente è previsto un finanziamento sino a 30 mila euro con la previsione di una quota del 20% a fondo perduto”.

Respinto l’emendamento dei consiglieri di FI con il quale si proponeva un bonus di 100 euro a persona per i pugliesi in vacanza in Puglia in una struttura turistica della nostra terra, per minimo tre notti. Una idea che nasce dalla grande crisi del settore turistico e ricettivo, “per offrire un segnale di attenzione alle nostre imprese”.

Senza successo anche gli emendamenti della consigliera Francesca Franzoso. Uno bocciato e l’altro ritirato. Con il primo (respinto per mancanza di copertura finanziaria), erano previste misure a sostegno delle locazioni a favore di soggetti esercenti di imprese, arti e professioni presenti sul territorio regionale. Un contributo a fondo perduto per i canoni delle mensilità di marzo, e . Quello ritirato, prevedeva invece contributi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e della sanificazione degli ambienti a favore di soggetti esercenti imprese, arti e professioni, presenti sul territorio regionale.

Approvato un emendamento tecnico dell’assessore al bilancio Raffaele Piemontese che tende a precisare che il periodo in cui è possibile attivare la facoltà di sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari dei tributi regionali va riferito a quello dello stato di emergenza derivante dalla epidemia da Covid19. Al momento tale periodo è stato stabilito dal al .

Riformulato e concordato con il presidente Emiliano, ha il voto favorevole, un emendamento del Gruppo FDI (Zullo primo firmatario), con il quale la Regione si impegna nell’ambito dei tavoli nazionali istituiti, a promuovere forme di incentivo retributivo per gli operatori sanitari che hanno subito in questo periodo un maggiore rischio oltre ad un impegno di lavoro importante dal punto di vista della qualità e quantità delle ore lavorative.

Sempre ispirato dal Gruppo FDI è il sub emendamento approvato, con cui si indicano gli articoli delle risorse da investire per aiuti alle fasce più deboli della popolazione.

A sorpresa e senza il benestare del Governo, ha l’ok un emendamento che consente alla Regione di utilizzare le risorse POR 2014-20 finanziate dal FESR e FSE nonché da risorse nazionali e regionali a titolo di cofinanziamento, sono interamente destinate a sostenere misure di superamento dell’emergenza Covid19 a favore di imprese e cittadini operanti e residenti in Puglia.

Per consentire alla Regione Puglia di finanziare misure anticovid,la disposizione normativa consente, in linea con le disposizioni comunitarie di utilizzare i fondi del POR Puglia e di concorrere a livello nazionale mediante il taglio del FSC di competenza delle amministrazioni centrali che per legge sono assegnate per l80% al SUD e il 20% al Centro-Nord.