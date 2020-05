Giancarlo Vincitorio, esponente regionale di Vox Italia in Puglia, chiede chiarezza sui progetti che riguardano il 5G a Lecce. Nei giorni scorsi ha inoltrato una richiesta formale al sindaco Carlo Salvemini per conoscere l’esatta ubicazione degli impianti.

Con quella lettera Vincitorio ha fatto richiesta di accesso alla documentazione posseduta dal Comune di Lecce con la finalità di conoscere la mappa degli impianti 5G. “Vogliamo sapere con esattezza – spiega Vincitorio – dove il sindaco di Lecce vorrebbe fare installare in città i 350 hotspot previsti in fase progettuale. Da indiscrezioni ci risulta che alcuni saranno ubicati addirittura nei pressi di edifici scolastici e nelle adiacenze di altri ad alta densità abitativa”.

Il sindaco Carlo Salvemini non ha risposto, ma Vox Italia insiste: “La nostra richiesta è legittima e, tra l’altro, è garantita dalla Legge che addirittura stabilisce anche tempi ben precisi per soddisfarla da parte dell’amministrazione pubblica. Il sindaco Salvemini quindi – dichiara Vincitorio – sia consapevole che sta dimostrando un comportamento non solo arrogante ma anche irrispettoso di precise norme giuridiche. Salvemini, ignorando la nostra richiesta, sta negando a tutti i cittadini, per il nostro tramite, di conoscere, controllare ed approfondire situazioni, sia di tipo tecnico che autorizzativo, del progetto 5G a Lecce. Una tecnologia che noi di Vox Italia valutiamo dannosa per la salute umana e per l’ambiente e che pertanto, sarebbe utile comunque sospendere, applicando il principio di precauzione sancito dalla Costituzione, per impedire che nel frattempo i cittadini diventino cavie umane durante la sperimentazione del 5G”.

La mancata risposta del sindaco di Lecce a Vox Italia però è causa anche di dubbi e quesiti. “Credo che sia lecito chiedersi – afferma infatti Vincitorio – quali siano i motivi che spingano il sindaco Salvemini a chiudersi a riccio su una richiesta semplice, chiara e legittima. Ci sono particolari segreti che vuole tutelare? Ci sono situazioni che non vuole svelare? Sindaco sia chiaro: indichi costi, tempi e luoghi del progetto 5G. Dica a tutti dove vuole installare 350 impianti di questa nuova tecnologia. Faccia vedere a tutti la mappa degli hotspot. E’ un nostro diritto chiederle queste informazioni e lei, sindaco, ha il dovere di adempiere alla nostra richiesta”.