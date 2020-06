La motta o motta castrale era una tipologia di fortificazione medievale che andò a sostituire il castrum romano. Tale opera fortificata si diffuse particolarmente nella Francia del Nord, in Inghilterra, dove sono note col nome Motte and bailey castle, ed in Sicilia, con l’arrivo dei Normanni. Prima della venuta degli Uomini del Nord, essa era pressoché sconosciuta alle popolazioni del meridione d’Italia. L’epoca della loro edificazione spazia dall’XI al XII secolo. Tale costruzione, che deriva etimologicamente dal termine francese motte, consisteva in una collinetta di terra artificiale, rialzata rispetto al terreno circostante, su cui si ergeva una torre lignea o più raramente in muratura. Intorno al terrapieno si formava anche un fossato, da cui era stata precedentemente prelevata la terra per la sua costruzione. Inoltre, molto spesso, la collinetta di terra poteva essere rivestita con argilla o ulteriormente rinforzata con paletti di legno appuntiti.

In Puglia esistono solamente due motte, quella di Vaccarizza in provincia di Foggia e quella di Torricella, dal nome di un casale non più esistente, nei pressi di Supersano in provincia di Lecce, erroneamente confusa con le specchie, che invece si riferiscono ad un’epoca notevolmente antecedente.

La fortificazione di Supersano è composta da una collinetta o terrapieno sulla cui cima sono visibili i resti di una torre. La struttura, risalente inequivocabilmente all’XI secolo, durante la fase di conquista del Salento ad opera dei Normanni, consentiva di controllare gran parte del territorio limitrofo. Sulle pareti del terrapieno è ancora possibile osservare dei pezzi di ceramica di epoca medievale.

Molti studiosi, a cominciare dal De Giorgi, hanno citato la struttura come monumento di interesse archeologico. La Motta di Torricella può essere paragonata nel complesso a quelle presenti in Inghilterra ed in Francia, inoltre è lecito supporre che con ogni probabilità dovevano esistere diverse strutture analoghe in Puglia, purtroppo andate perdute.

Cosimo Enrico Marseglia