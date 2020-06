SALENTO – Anche oggi nessun nuovo caso di Covid-19 in Puglia, ma purtroppo tornano ad aumentare i decessi: due nelle ultime ore, che portano il totale dei morti con coronavirus a 545, pari al 12 percento dei casi totali.

Continuano a calare gli attualmente positivi, ad oggi 129 (16 in meno di ieri), e fortunatamente diminuiscono anche le persone che sono ricoverate in ospedale, dopo l’incremento di un’unità di ieri: 25 in tutto.

Sono i dati dell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia e del Dipartimento di Protezione Civile, che stanno gestendo l’emergenza sanitaria nella nostra regione.

Nessuna variazione anche oggi sulla mappa degli attualemente positivi, secondo la quale in provincia di Lecce sono ancora 15 i comuni in cui sono presenti pazienti che lottano contro il virus. Secondo l’Asl, lo ricordiamo, i comuni sono invece appena 6, per un totale di 7 positivi.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.