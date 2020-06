Doveva essere l’estate degli Europei 2020, invece sarà quella del campionato. Anzi, proprio oggi si sarebbe dovuta disputare la prima partita degli Europei, Italia-Turchia all’Olimpico di Roma, alle 21.00; invece allo stesso orario ci sarà Juventus-Milan, all’Allianz Stadium, per la semifinale di Coppa Italia.

Siamo stati esattamente 95 giorni senza calcio (l’ultima partita del campionato è stata Sassuolo-Brescia il 9 marzo, finita 3-0; a parte quella dell’Atalanta che invece ha affrontato il Valencia in Champions il 10 marzo in Spagna, risultato 3-4); a memoria d’uomo tanti giorni senza il pallone non se li ricorda nessuno e nessuno se lo poteva nemmeno lontanamente immaginare. Invece è accaduto e oggi a rompere l’incantesimo dopo lo stop Covid sarà la semifinale di Coppa Italia.

C’erano delle priorità nell’affrontare questa emergenza e il calcio, giustamente, non era tra queste. La pandemia ha messo in ginocchio l’Italia e ha sconvolto il mondo. Malconci, ma con la voglia di rialzarsi, alla fine tornano in campo anche gli italiani, dopo la Bundesliga in Germania e la Liga Santander in Spagna.

C’è voglia di ritornare a correre dietro a un pallone per i giocatori; c’è voglia di emozioni, aspettative ed episodi da commentare per i tifosi. Ci mancano addirittura le polemiche.

Three; two; one… go! Si riparte da Juventus- Milan, si riparte da Torino.

I giallorossi oggi saranno spettatori speciali, visto che i loro primi avversari saranno i rossoneri. La squadra giallorossa intanto continua il lavoro di preparazione presso l’Acaya Golf Club, rigorosamente a porte chiuse, per questo che è che, come ha dichiarato Liverani, il vero periodo di allenamento della squadra. Dopo, infatti, ci sarà tempo solo per le rifiniture prima di ogni partita, visto che si giocherà ogni tre giorni.

Parte il countdown per il Lecce, -10 giorni al primo fischio d’inizio. Il campionato riprenderà il 20 giugno, ma la prima partita dei giallorossi con il Milan è in programma il 22, al Via del Mare alle 19.30.

Intanto la Federcalcio ha raggiunto un accordo con il Comitato tecnico scientifico: in caso un giocatore risulti positivo al Covid-19, ad andare in quarantena sarà solo il singolo e non tutta la squadra.

A questo punto gli ostacoli per la conclusione del campionato sono davvero pochi.

Si ricomincia. Si riprende a gioire, a soffrire e a sognare. Era doveroso che il calcio passasse in secondo piano in questo terribile momento, ma oggi è bello poter ritrovare un briciolo di normalità e di quotidianità; avere un appuntamento da attendere con emozione, anche se per ora toccherà restare dietro a uno schermo, come del resto è accaduto per tutte le cose che abbiamo fatto in questi tre mesi. Ma distanza sociale non significa distanza emotiva. Il pallone tornerà a rotolare su un manto erboso anche se nel silenzio assordante di uno stadio vuoto. E pazienza se la salvezza deve passare da qui se questo può servire a dare un calcio a un brutto passato.