Inas Trabelsi si laurea campionessa italiana dando lustro al Team Santoro e alla pugilistica Quero

La salentina Inas Trabelsi sale sul tetto d’Italia. Nei giorni scorsi la giovane boxeur si è laureata campionessa nazionale Under 19 nella categoria 80 chilogrammi alzando i guantoni al cielo sul ring di Chianciano Terme. L’atleta tesserata per la Quero di Taranto e facente parte del Team Santoro presso la Lion Gym di Lizzanello, si è imposta in finale contro Chiara Merendino della Asd Rossitto vincendo per 5-0. Trabelsi si era già messa in luce in semifinale battendo nettamente l’atleta veneta Aminata Diouf della Asd Dynami. Un risultato prestigioso conquistato con grande tenacia dalla salentina, che sotto le mani esperte del tecnico Antonio Santoro ha compiuto il salto di qualità. Un traguardo accolto con grande soddisfazione dalla consigliera comunale di Lizzanello e Fiduciaria Coni, Claudia Pascali, che a mezzo social ha dedicato un post alla nuova campionessa italiana: “Un orgoglio immenso per tutta la nostra comunità. La bravissima Inas Trabelsi, giovane atleta di 17 anni residente a Lizzanello, ha conquistato il titolo di Campionessa d’Italia Under 19 sul ring di Chianciano Terme. Inas, tesserata per la Pugilistica Quero di Taranto ma orgogliosamente in forza al Team Santoro di Lizzanello, ha dimostrato una determinazione, un talento e un carattere fuori dal comune. Come Consigliera Comunale e Fiduciaria Coni, voglio esprimere i miei più vivi complimenti a Inas, al suo staff tecnico e alla sua famiglia. Questo straordinario successo non è solo una vittoria personale, ma il simbolo di una gioventù che sa sacrificarsi, sognare e vincere”