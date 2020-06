SALENTO – In vista delle prossime tornate elettorali, il Popolo delle Partite Iva, rappresentato da Alessia Ruggeri, già Presidente P.I.N. Partite Iva Nazionali e Vice Presidente Nazionale Confimprese Italia, lancia un nuovo soggetto politico. La Ruggeri dichiara di aver toccato con mano la triste realtà che circonda il mondo degli imprenditori, soprattutto di quelle piccole partite iva che quotidianamente lottano per tenere in piedi le propria attività. “Sono stufa di vedere questa Italia, che ho visitato in lungo e largo, ormai al collasso socio-economico. Sono stanca di vedere migliaia di imprenditori, padri di famiglia, che gettano la spugna chiudendo la propria partita iva per motivi ormai noti a tutti gli Italiani. Sono disgustata nell’ascoltare i soliti politici che promettono di guarire il sistema economico italiano, solo per accaparrare voti facili sulle spalle della povera gente. È giunto il momento di dare voce reale agli imprenditori, a tutti i detentori di partita iva poichè sono proprio loro che costruiscono il sistema dello sviluppo economico dell’intero Paese.” Queste dunque le dichiarazioni della Ruggeri, all’alba delle prossime Regionali che si terranno da qui a breve.