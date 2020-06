PUGLIA – Il segretario regionale della Lega Puglia on. Luigi D’Eramo, svela una parte dell’accordo Lega-FdI: Altieri sarà vicepresidente in caso di vittoria. “Con il ticket Fitto-Altieri per la presidenza della regione Puglia la coalizione offre la migliore sintesi e la più forte squadra per liberare la Puglia da 15 anni di mal governo della Sinistra che ha bloccato lo sviluppo e la crescita sociale di una delle regioni con più margini di crescita d’Italia – spiega il segretario leghista – La Lega, quindi, ha scelto il bene dei Pugliesi prima dell’interesse del partito, ha scelto di mandare a casa Emiliano e Vendola! Grazie alla guida di Matteo Salvini il centrodestra offrirà ai pugliesi un progetto politico unitario e un programma di governo chiaro e concreto. La Lega è il primo partito in Italia e in Puglia e sentiamo forte la responsabilità di essere la vera leva del cambiamento sia in Regione che nei comuni di Andria, Corato e Ceglie Messapica dove il tavolo nazionale di centrodestra ci ha chiesto di esprimere i candidati alla carica di Sindaco”.

Anche l’area Marti si arrende al pragmatismo: “L’Unità del centrodestra in Puglia dopo 15 anni di divisioni e sconfitte è quanto tutto il nostro elettorato ci chiede da sempre – spiega il senatore Roberto Marti – Oggi grazie alla leadership di Matteo Salvini la Puglia potrà tornare ad essere una Regione di centrodestra concreta e sviluppata. Da soli si va più veloce ma insieme si va più lontano! Faccio, dunque, i più grandi auguri di buon lavoro e buona campagna elettorale al candidato presidente Raffaele Fitto e al candidato Vice Presidente Nuccio Altieri affinché con loro e con tutti i candidati al consiglio regionale della Lega e dei partiti della coalizione potremo dare finalmente alla Puglia un nuovo Futuro”.