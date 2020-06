Non ho avuto ancora il tempo di leggere le note a commento di questa partita piuttosto scadente per non dire disastrosa per il Lecce, ovviamente. Il commento, quindi, è frutto soltanto delle mie personalissime opinioni, chiaramente discutibilissime, e molte delle quali certamente non condivisibili.

Aspettavo con molta curiosità questa prima partita post-covid anche per il tipo di avversario propostoci dal calendario e per la posizione di classifica, non certo invidiabile, nella quale ci si trova. Ebbene, mi è sembrata una partita abbastanza strana con un Lecce che, a parte la prima mezz’ora, forse anche di meno, giochicchiata, è letteralmente sparito dalla scena come in una malinconica dissolvenza cinematografica che precede la parola “Fine”. Non voglio minimamente entrare nelle scelte tecniche, non di mia e nostra competenza, ma mi aspettavo un Lecce con un maggior tasso di combattività vera, pura, quella dell’azzannare le caviglie di un avversario che, tra l’altro si era presentato con una sola punta, Rebic, temendo ovviamente un assalto all’arma bianca da parte di una squadra assetata di punti. Ovviamente non è stato così perché il Lecce ha consentito di giocare dimostrando, però con estrema chiarezza che così facendo sarebbe stata una impegnativa e durissima giornata per Gabriel. Ma le mie perplessità hanno preceduto la partita quando, dovendosi operare delle scelte, ci si è resi conto che poco si poteva fare, dato l’elevato ed inconcepibile numero di praticanti l’infermeria ed, alla luce delle possibili 5 sostituzioni fattibili, questo stato di fatto rappresentava di per sé un handicap. Non entro nel merito della veridicità di queste condizioni fisiche, ma certamente mi sarà consentito dubitare della validità fisica di molti giocatori già in fase di acquisto o sbaglio? Se dopo tre mesi di pausa dovuti al covid non si sono recuperati elementi considerati chiave, significa dire alla Bersani maniera di non stare a “smacchiare il leopardo”.

Sentire anche il tecnico affermare che qualcuno ha sottovalutato il periodo di riposo forzato, mi lascia perplesso e, soprattutto, suscita in me molte perplessità circa il buon esito del prosieguo di questa avventura. Subire 4 reti da un Milan ci può stare, ma non dal Milan di ieri, subirle, però dopo le 7 presa dall’Atalanta nell’ultima casalinga, mi fa dire che non posso accettare con disinvoltura questi tracolli. Perchè delle due l’una: o a noi non frega niente della differenza reti che può essere un elemento di valutazione per un’eventuale retrocessione con altri a pari punti, o visto che non abbiamo un attacco atomico che supplisca alle lacune difensive, dobbiamo necessariamente essere meno integralisti per quanto attiene al “bel gioco”, ma che vuol dire? e diventare più pragmatici, accontentandoci di giocare meno bene ma essere più redditizi.

Quale sarà il cammino del Lecce? Eccolo riassunto. In casa: Sampdoria, Lazio, Fiorentina, Brescia, Parma. Fuori casa: Sassuolo, Cagliari, Genoa, Bologna, Udinese (di seguito). Calendario non completamente avverso anche se, con alcune di esse, vds. Genoa, Cagliari, Bologna partiamo con l’handicap. Bisogna ritrovare lo spirito guerriero che non sembra sia caratteristica del Lecce, perché se non ci si mette il coltello fra i denti, pronti a combattere, allor sarà veramente dura. Non dimentichiamoci che la prossima si chiama Juve!