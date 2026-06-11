Fandango Live: a Lecce #mareasinistra per raccontare ai giovani le opportunità delle industrie culturali e creative

LECCE – Orientamento, formazione e opportunità professionali per le nuove generazioni. Dopo le prime due tappe a Marconia di Pisticci, il 16 maggio in occasione dell’inaugurazione dello Spazio DesTEENazione, e nel Comune di Aradeo, il 22 maggio per la Festa dello Scambio dei Semi, continuano le tappe di #mareasinistra. Dall’11 al 14 al Convitto Palmieri, spazio a CIME DI RAPA ORIENTA #mareasinistra, il workshop dedicato ai temi dell’occupazione giovanile, delle professioni culturali e dello sviluppo territoriale, che si inserisce tra gli appuntamenti della prima edizione di Fandango Live, la rassegna culturale promossa nell’ambito del progetto Fandango Factory.

#mareasinistra rappresenta una delle linee di intervento del programma Punti Cardinali For Work, costruita attorno all’esperienza di Cime di Rapa Street Food, realtà imprenditoriale pugliese riconosciuta per il proprio impegno nella formazione e nell’inserimento lavorativo di persone in condizioni di vulnerabilità.

Attraverso laboratori esperienziali, testimonianze e momenti di confronto, il workshop offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino le professioni legate ai settori della comunicazione, del design, dello spettacolo, dell’audiovisivo e della produzione culturale, mettendo in relazione formazione, lavoro e territorio.

L’appuntamento coinvolgerà inoltre numerosi Comuni pugliesi – Martignano, Spongano, Aradeo, Maruggio, Carosino, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Monteiasi, San Michele Salentino, Torchiarolo, Poggiardo, Zollino e Maglie – in un percorso condiviso che punta a valorizzare talenti, competenze e opportunità presenti nelle comunità locali.

Particolare attenzione sarà dedicata alle storie di giovani professionisti e imprenditori che hanno scelto di costruire il proprio futuro in Puglia, dimostrando come il settore culturale possa rappresentare oggi un’importante leva di sviluppo economico, sociale e occupazionale.

Il workshop si inserisce nel percorso di Fandango Factory, progetto rivolto ai giovani NEET che utilizza cultura, creatività e formazione come strumenti di attivazione e crescita personale. Attraverso il programma Cultura Sostenibile, l’associazione A Sud porta inoltre all’interno della rassegna una riflessione sulle nuove competenze richieste dal settore culturale per affrontare le sfide ambientali e sociali contemporanee.

Dalla progettazione di eventi alla comunicazione digitale, dall’editoria all’audiovisivo, fino al cinema e all’illustrazione, le industrie culturali e creative richiedono oggi professionalità sempre più qualificate, capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e inclusione.

CIME DI RAPA ORIENTA #mareasinistra negli spazi del Convitto Palmieri di Lecce

giovedì 11 giugno dalle ore 15 alle ore 21;

da venerdì 12 a domenica 14 giugno dalle ore 9 alle ore 15.

L’iniziativa rientra nel programma di Fandango Live, la rassegna organizzata da Fandango Factory per fare comunità e mettere in circolo nuove energie attraverso cinema, libri, incontri, musica e laboratori.

Aperta la “Call for Startup”

L’ex Convento di Sant’Anna si trasforma nel cuore pulsante dell’innovazione culturale del territorio a partire dal prossimo autunno. È stato inaugurato ufficialmente Fandango Factory, un incubatore d’impresa e spazio di coworking che punta a trasformare le idee creative in aziende strutturate e sostenibili. Il progetto, operativo dal lunedì al venerdì, introduce una formula innovativa per il Mezzogiorno: unire la formazione imprenditoriale d’avanguardia con l’inserimento operativo diretto dei giovani nella macchina produttiva dei grandi eventi locali, come il Fandango Live.

L’obiettivo strategico dell’iniziativa è duplice: trasferire competenze tecniche specialistiche e garantire una reale occupabilità giovanile. Le startup selezionate seguiranno un percorso di crescita durante il quale collaboreranno attivamente alla produzione di servizi culturali da inserire nel Fandango Live gettando le basi per un posizionamento futuro sul mercato.

In concomitanza con la prima edizione di Fandango Live, sarà lanciata la call ufficiale intitolata “Percorsi d’impresa con Fandango Factory. Trasforma la tua idea culturale in un’impresa di successo!”. Di seguito i termini e i criteri per la partecipazione:

● Apertura call: 14 giugno 2026.

● Scadenza iscrizioni: 30 agosto 2026.

● Fase di valutazione: Settembre 2026.

● Destinatari: Startup costituite da meno di 3 anni o team informali in via di costituzione.

● Criterio preferenziale: Età dei proponenti inferiore ai 35 anni.

La selezione sarà rigorosamente a numero chiuso per garantire un supporto personalizzato e di alta qualità a ciascun progetto vincitore.

Info utili

Fandango Factory è un progetto finanziato nell’ambito del bando “Ecosistemi Culturali al Sud Italia 2024”, promosso da Fondazione CDP – ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – e Fondazione Con il Sud. Il progetto sostiene la nascita e lo sviluppo di startup culturali giovanili e favorisce l’inserimento lavorativo dei giovani attraverso un ecosistema integrato di attività culturali, formative e imprenditoriali.

Fandango Live è realizzato in collaborazione con Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere sulle risorse del POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 06, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2025/2026”. All’organizzazione contribuiscono Agenzia Formativa Ulisse, capofila del progetto, e la rete dei partner composta da Comune di Lecce, Fandango, Associazione A Sud – Ecologia e Cooperazione, Gruppo di Ricerca Dedalos, Legacoop Puglia e Distretto Produttivo Puglia Creativa.