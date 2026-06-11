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Fandango Live: a Lecce #mareasinistra per raccontare ai giovani le opportunità delle industrie culturali e creative

Dall' 11 al 14 giugno al Convitto Palmieri un percorso tra orientamento, formazione e lavoro nell'ambito della prima edizione della rassegna promossa da Fandango Factory

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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