Ancora due auto in fiamme nel Salento, non si esclude la pista dolosa, indagano i carabinieri

Ruffano – Matino (Lecce) – Altre due auto in fiamme, nella notte, in due distinti incendi. E non si esclude la pista dolosa. Le indagini sono condotte dai carabinieri, anche eventualmente con l’aiuto di telecamere di videosorveglianza.

Il primo rogo si è verificato a Matino, poco dopo la mezzanotte. E una squadra del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Provinciale 55 per l’incendio di una Toyota Yaris, parcheggiata all’interno della pertinenza di un’abitazione privata.

Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo e hanno interessato parzialmente una tettoia situata nelle immediate vicinanze. I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dei luoghi, evitando ulteriori conseguenze per persone e beni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del NORM della Compagnia di Casarano per i rilievi e le indagini di competenza.

Nel secondo episodio a Ruffano, alle ore 3:30, una squadra del Distaccamento di Tricase è invece intervenuta sulla strada provinciale 172, che collega Ruffano a Surano per l’incendio di una Fiat Punto di vecchio modello, priva di targhe identificative.

L’auto era parcheggiata all’interno di un appezzamento di terreno agricolo, a pochi metri dalla sede stradale. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo, propagandosi anche alle sterpaglie circostanti. Il personale intervenuto ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

In questo caso sul posto erano presenti i militari della Stazione Carabinieri di Ruffano per gli accertamenti di loro competenza.