LECCE – Continuano le polemiche al vertice dell’Accademia delle Belle Arti: è saltato anche il Cda che avrebbe dovuto approvare il bilancio. Non c’è il presidente a causa della lotta giudiziaria che si è aperta e tutti restano fermi in attesa della decisione del TAR. Il dottor Massimiliano Baldari, il terzo nome per la terna deliberato dal Consiglio di Accademia, attacca con un comunicato ufficiale l’attuale gestione:

“Le odierne dichiarazioni rilasciate alla stampa in modo improvvido dal Direttore ABA Lecce Prof Andrea Rollo contengono aspetti fuorvianti e non corrispondenti alla realtà che meritano di essere contestati.

Fa specie leggere che la sentenza n.408 del 26 Marzo 2020 è sconosciuta all’Accademia in quanto la stessa è stata trasmessa in via amministrativa proprio ai fini dell’esecuzione e ha determinato la nota Ministero Università e Ricerca del e Parere Avvocatura di Lecce entrambe indirizzate alla sua persona e di conseguenza al Consiglio Accademico unico organo deputato per Statuto e DPR 295/06 art5 a ricomporre la Terna per il Presidente CdA.

Fa specie la notizia, se fosse vera, che il parere dell’Avvocatura dello Stato non sia stato trasmesso ai componenti CA, limitandone il diritto di informazione e viziando le determinazioni dell’organo collegiale. Ed in fine, basti dire che l’Accademia era costituita nel giudizio innanzi al TAR sicché non si comprende come possa non conoscere (sic !) la sentenza.

Risulta ancora più preoccupante la notizia secondo la quale tale atto oltre ad essere SECRETATO sia stato oggetto di una nota di minaccia da parte della Direzione Amministrativa nei confronti del CA.

Ovviamente tali fatti saranno appurati dalle autorità preposte.

Il Direttore Rollo sul punto all’OdG OTTEMPERANZA SENTENZA ha convocato riunioni del CA in presenza in violazione dei DPCM Coronavirus che lo vietavano e ha poi riconvocato ulteriore riunione per il 03 cm( annullandola)che risulta legittima

Visti

l’art 27 comma 6 dello Statuto dell’Accademia che prevede: ‘le dimissioni di un componente da un organo collegiale producono il loro effetto dopo la presa d’atto dell’organo competente. La sostituzione del membro dimissionario deve avvenire entro due mesi dalla presa d’atto delle dimissioni’.

L’art. 26 comma 3 del predetto statuto prevede che “in caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni…,si provvede al rinnovo entro 45 g… nelle more NON È PREGIUDICATA LA VALIDITÀ DELLA COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO.”

Da ultimo si rappresenta che art 12 Statuto ABA prevede che “

Il Direttore convoca e presiede il Consiglio ”e quindi

assume la responsabilità di qualsiasi inadempienza, e art.14 del Regolamento Consiglio Accademico ABA Lecce recita che: “Il Presidente del CA ovvero il Direttore, cura che le decisioni del Consiglio Accademico siano portate tempestivamente a conoscenza …della direzione amministrativa per gli adempimenti di competenza.Il Direttore risponde dell’adempimento delle deliberazioni del CA”. È evidente, che la decisione del Direttore prof. Andrea ROLLO di non ritenere valida la seduta del C.A. del 3 giugno 2020 e’ stata assunta CONTRA LEGEM e viola oggettivamente le disposizioni dello Statuto e Regolamenti dell’Accademia.

Infine risulta preoccupante che Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cioè il Prof Rollo usi la frase ”accesso agli atti solo pretestuosi” poiché dimentica che l’Accademia perde con normalità ricorsi al TAR per negato accesso civico con condanna alle spese e nomina del Prefetto di Lecce Commissario ad Acta senza che nessuno proceda con provvedimenti disciplinari e recupero delle spese (soldi degli studenti e delle famiglie).

Aggiungo di aver avuto notizia dal sito ABA e dalla stampa che si e dimessa dal Comitato Tecnico Covid la figura del RSPP , ad oggi manca la figura del Datore di Lavoro che corrisponde al Presidente del CdA e che le organizzazioni sindacali non vengono ascoltate come per legge, tutte cose gravemente pregiudizievoli per la salute e sicurezza di docenti e studenti ed elusive delle circolari post lockdown del Ministro Manfredi,

Situazione unica tra tutte le Istituzioni AFAM italiane.

Ho appreso che non viene effettuato ERASMUS da tre anni creando grave danno alla formazione didattica, non si ottempera a sentenze del TAR, a note del Ministero Università e Ricerca, a pareri dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in disprezzo delle norme.

E’ grave che non vi è nessuna attenzione alla richiesta degli studenti e della loro Consulta vedesi mancato rinvio della terza rata e le scuse pubbliche che il Direttore e’ stato costretto a fare( ovviamente alle parole non sono seguiti i fatti).

Fioccano interrogazioni parlamentari e richieste di audizioni in commissione cultura della Regione Puglia poiché grande e’ la preoccupazione per la disamministrazione portata avanti dal Direttore ,in scadenza di mandato il 6 settembre.

Altro capitolo riguarda soprattutto la mancata Trasparenza basti guardare le manchevolezze e opacità del sito dell’Ente che viola palesemente la delibera ANAC 1310/2016 con evidente responsabilità del Direttore che riveste il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dove non vengono riportate neanche le informazioni minime a iniziare dai verbali CdA, CA, atti, bandi, contratti, appalti

In questo contesto risultano evidente le inadeguatezze strutturali di chi sta facendo naufragare la nave e pertanto insieme al altro membro della terna, nostro malgrado, abbiamo dato mandato all’’Avv. Daniele Montinaro nostro legale di fiducia del Foro di Lecce, di intraprendere ogni possibile iniziativa presso le autorità competenti per far rilevare ogni tipo di abuso ed omissione che stanno caratterizzando l’operato della Direzione ABA di Lecce”.