SALENTO – I comuni turistici salentini più gettonati nel mondo ricevono il riconoscimento delle “5 Vele” di Legambiente e Touring Club Italiano per l’estate 2020: le città di Gallipoli, Melendugno, Nardò, Porto Cesareo, Otranto e tutte le mete turistiche salentine più famose, incluse le Cesine, si sono meritate questo premio. Paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, gestione dei rifiuti virtuosa, e spiagge straordinarie e tanto altro incoronano ancora una volta i più paesi costieri del Salento come mete turistiche imprescindibili per garantirsi relax e salute.

I PREMIATI E LE DICHIARAZIONI DEI SINDACI

Esulta Nardò, il comune più popoloso dopo Lecce: mare, rifiuti, mobilità: il comprensorio Alto Salento Jonico “bissa” il riconoscimento del 2019.

Come nel 2019, il comprensorio Alto Salento Jonico – che abbraccia i territori dei comuni di Nardò, Gallipoli, Porto Cesareo e Racale – è stato premiato con le 5 Vele. Legambiente e Touring Club Italiano, anche quest’anno, hanno assegnato al territorio della fascia costiera jonica del Salento il prezioso riconoscimento per l’attenzione all’ambiente e per le acque pulite, ma anche per una serie di altri parametri (in tutto sono un centinaio) che vanno dalle eccellenze enogastronomiche alla qualità delle strutture ricettive, dagli itinerari ai luoghi d’arte, dalla gestione dei rifiuti alla mobilità sostenibile.

Il comprensorio Alto Salento Jonico può “viaggiare” ancora con le 5 Vele grazie a una gestione sostenibile dei rifiuti, alla mobilità lenta, a politiche di efficientamento energetico e alla valorizzazione delle torri costiere. Nardò, in particolare, si è distinto per aver promosso una mobilità sostenibile e superato il 70% di raccolta differenziata, valorizzando le torri costiere con interventi di manutenzione.

“È un premio al lavoro corale del territorio – commenta il sindaco Pippi Mellone – e agli sforzi di chi amministra e dei cittadini. Un riconoscimento che dimostra per l’ennesima volta in che meraviglioso contesto abbiamo la fortuna di vivere e che può dare rinnovato impulso al settore turistico, che come dappertutto in Italia e in Europa fa i conti in quest’estate con gli effetti della pandemia. Determinanti i recuperi delle torri costiere, il grande senso civico dei neretini che fanno registrare percentuali altissime di raccolta differenziata, la scelta strategica sulle piste ciclabili”.

In Puglia sono tre i comprensori che hanno ricevuto le 5 Vele: oltre all’Alto Salento Jonico anche i comprensori Alto Salento Adriatico (Otranto, Melendugno e Vernole) e Costa del Parco Agrario degli Ulivi Secolari (Polignano a Mare, Fasano, Monopoli, Ostuni e Carovigno). Cinque comprensori hanno avuto 4 Vele, altri quattro comprensori 3 Vele. In Italia in tutto sono quindici i comprensori premiati con il massimo riconoscimento delle 5 Vele, distribuite tra Sardegna, Toscana, Puglia, Campania e Liguria.

“Sono stati decisivi – rimarca l’assessore all’Ambiente Mino Natalizio – gli interventi di manutenzione su Torre Uluzzo e Torre Squillace, le piste ciclabili e anche le percentuali straordinarie sulla raccolta differenziata dei rifiuti, oltre a un generale approccio virtuoso all’ambiente da parte delle istituzioni e dei cittadini. La conferma delle 5 Vele è provvidenziale in un momento storico complicatissimo, perché certifica ancora una volta lo stato di salute del mare e della costa e perché rappresenta il miglior biglietto da visita possibile”.

“Se serviva un’occasione per rilanciare il territorio neretino nel mezzo delle mille incertezze post-pandemia – aggiunge l’assessore al Turismo Giulia Puglia – è arrivata. Le 5 Vele sono una grande opportunità, lo dico forte dei dati e dei riscontri della stagione estiva 2019, con un numero altissimo di turisti che l’anno scorso si sono fidati della “patente” che rilasciano Legambiente e il Touring Club Italiano. Per noi una bella spinta a lavorare e impegnarci ancora di più nella logica di un turismo slow ed esperienziale, che è la nostra fortuna”.

Per il secondo anno consecutivo Gallipoli è riuscita a conquistare un punteggio alto, sintetizzato nell’assegnazione delle vele. La presenza di fondali particolarmente interessanti per chi pratica l’attività subacquea e di servizi a terra, la pulizia del mare e delle spiagge, la presenza lungo il litorale di spiagge libere, le iniziative nel campo della gestione sostenibile sono fattori che hanno portato alla conquista del riconoscimento.

“Un onore per Gallipoli ottenere il riconoscimento 5 VELE da parte di due realtà molto importanti come Touring Club Italiano e Legambiente. – commenta il Sindaco Stefano Minerva – In un periodo delicato come quello attuale, è fondamentale sapere che la nostra Gallipoli e il nostro territorio siano parte di un insieme nazionale di prestigio. 5 vele sono una garanzia che premia i nostri sforzi e il nostro mare, un dono della natura. Faremo sempre di tutto per tutelare, difendere e valorizzare il nostro territorio”.

Un riconoscimento anche per l’insuperabile mare di Porto Cesareo: acque cristalline, spiagge a misura di bambino, stabilimenti attrezzati, servizi adeguati, pulizia straordinaria della costa con la rimozione di diversi quintali di “beach litter”, premio “Comune Riciclone” Legambiente Puglia con il 65% della raccolta differenziata, realizzazione di un ecocentro blu per lo stoccaggio di rifiuti marini, contrasto all’ormeggio abusivo in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Gallipoli e l’Area Marina Protetta, valorizzazione delle torri costiere di Torre Lapillo e Torre Chianca, della Riserva Regionale e del Museo di biologia Marina “Pietro Parenzan”.



Ed ancora, percorsi naturalistici come quello in località “La Strea”, illuminazione a basso consumo del borgo marinaro e vivibilità del territorio attraverso una serie di servizi pensati e garantiti nel tempo. Tutto ciò e non solo ha portato Porto Cesareo ad avere due importanti riconoscimenti: la “Bandiera Verde” che premia le migliori spiagge per bambini, segnalate sia per le acque basse e pulite, per la fruibilità e per i servizi offerti, che ritireremo ad Alba Adriatica a fine mesee, in queste ore, le ambite “5 vele” di Legambiente, conseguite anche lo scorso anno, che permetterà di essere inseriti nella guida “Vacanze Italiane” all’insegna del turismo di prossimità.

“Bandiera Verde e 5 Vele – commenta il sindaco bravo Salvatore Albano -, sono dei premi ambiti che dimostrano che la strada tracciata in questi anni è quella giusta. Questo ci darà lo stimolo per perseguire nuovi obiettivi che migliorino lo stato del nostro territorio, la vita dei nostri concittadini e di chi vorrà trascorrere un periodo di vacanza con noi”.

Non poteva mancare Otranto: anche quest’anno la “Città dei Martiri” si aggiudica le Cinque Vele.

Nell’estate 2020 si confermano 12 i comprensori turistici pugliesi premiati con le Vele di Guida Blu, riconoscimento assegnato da Legamiente e Touring

Club Italiano alle località marine lacustri più belle.

Il Comune di Otranto, in particolare, è stato premiato perché ha approvato di

recente il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e proposto due progetti di

pista ciclabile, a nord e a sud della città.

Gli amministratori otrantini hanno sempre a cuore l’ambiente e, durante tutto

l’anno, promuovono una serie di iniziative volte alla sua salvaguardia e alla

sensibilizzazione, grazie a un Assessorato all’Ambiente particolarmente

attivo e attento, rappresentato dall’Ass. Mimina De Donno.

Il Sindaco Pierpaolo Cariddi ha accolto con entusiasmo questa riconferma:

“Si premia con l’ennesimo riconoscimento la politica virtuosa di un intero

territorio (amministrazione, cittadini, operatori) che continua a tutelare

prima e trasformare poi in attrattori culturali e turistici le sue maggiori

valenze.

La nostra attenzione alla qualità del mare, al recupero dei nostri monumenti,

alla fruizione rispettosa dei nostri siti naturalistici regala, anno dopo

anno, contesti che migliorano la qualità della vita dei cittadini e nel

contempo offrono ai nostri ospiti “nuove esperienze” che permettono loro di

“vivere” il nostro territorio e non limitarsi semplicemente a visitarlo.

Tuttò ciò è di fondamentale importanza per l’ambiente in cui viviamo ma anche

per la nostra economia che sempre più si poggia sul settore del turismo,

cercando di offrire “sensazioni” per vincere la concorrenza di altre

località.

Abbiamo già detto che avremmo puntato per raggiungere meglio questi obiettivi

sulla mobilità sostenibile e bene arrivano i primi risultati: ci siamo dotati

di un piano della mobilità ciclabile; abbiamo ottenuto da poco un

finanziamento per realizzare la prima dorsale di pista ciclabile in sede

propria (Otranto-Alimini) – zona nord; abbiamo elaborato un progetto

esecutivo che candidiamo in un bando nazionale per la seconda dorsale di

pista ciclabile in sede propria (Otranto-Porto Badisco) – zona sud”.

Per completare il quadro non poteva mancare una grande conferma: il comprensorio Alto Salento Adriatico che comprende Melendugno, Otranto e Vernole riceve il prestigioso riconoscimento delle 5 Vele di Legambiente e Touring Club Italiano.

Sono 12 i comprensori turistici pugliesi premiati con le vele di Guida Blu, il riconoscimento che Legambiente e Touring Club Italiano assegna alle località marine e lacustri più meritevoli.

Melendugno, assieme a Vernole e Otranto, fanno parte dell’Alto Salento Adriatico confermandosi grandi attrattori turistici grazie alle politiche di educazione ambientale e di tutela dei beni paesaggistici e culturali messa in atto.

“Grande soddisfazione e orgoglio per il decimo anno consecutivo in cui riceviamo le 5 Vele – dichiara in proposito il sindaco di Melendugno, Marco Potì – Insieme a Vernole e Otranto riceviamo un riconoscimento che premia, oltre alle bellezze paesaggistiche, le politiche e le scelte di tutela ambientale e turistica di questo comprensorio che mette insieme i punti più qualificanti come l’Oasi delle Cesine, l’impianto di fitodepurazione di Melendugno, il sistema di trasporto elettrico, la bellezza dei luoghi, del borgo di Otranto e i servizi turistici all’avanguardia, che vanno a delineare un comprensorio d’eccellenza nazionale. Insieme a Otranto, riuniamo le Bandiere Blu, quest’anno riconsegnate anche alle marine di Melendugno, e la Bandiera Verde dei Pediatri Italiani. Siamo tra i dieci comprensori più importanti d’Italia e in una stagione così particolare per il turismo questo è un motivo in più per fare bene e continuare a puntare sul turismo e l’ambiente nel modo giusto”.

La nuova guida online Vacanze Italiane raccoglie oltre 200 itinerari selezionati da Legambiente e Touring Club in un’ampia rassegna di soggiorni tra Nord e Sud prediligendo le mete dell’entroterra e le proposte a cavallo, a piedi, in bicicletta, al fine di garantire il massimo rispetto delle misure anti-Covi, proprio come ha deciso di fare il Comune di Melendugno lanciando il claim “Visit Melendugno, il tuo spazio nella natura”, promuovendo così i suoi grandi spazi che vanno dalla costa ai borghi passando per le aree archeologiche e gli uliveti dove immergersi tra tour e visite guidate all’insegna del relax.