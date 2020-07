PUGLIA – Oggi, domenica 12 luglio 2020, sono stati registrati 1.614 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati nuovi casi. Ancora una volta Puglia covid-free. I pochi casi che si registrano in questo periodo sono subito arginati dalle Asl e con le chiusure ai paesi più a rischio la situazione dovrebbe rimanere sotto controllo. NON sono stati registrati decessi. I guariti sono sempre di più, le terapie intensive sono vuote e c’è ormai maggiore preparazione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 201.419 test.

Sono 3.924 i pazienti guariti.

71 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541 così divisi:

1.494 nella provincia di Bari;

382 nella Provincia di Bat ;

660 nella Provincia di Brindisi;

1.169 nella Provincia di Foggia;

525 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.