Il dottor Gianni Colucci designato nel Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’IRCCS De Bellis

Il Ministero della Salute ha designato il dottor Gianni Colucci quale proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte. Per Colucci, dirigente della Asl di lungo corso e per molti anni punto di riferimento nell’area della prevenzione, si tratta di un incarico di rilievo che rappresenta il primo passo verso la nomina ufficiale dell’organo, destinata a essere formalizzata con un successivo provvedimento della Giunta regionale dopo il completamento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di conferimento degli incarichi di vertice.

Il C.I.V. è uno degli organi di governance dell’IRCCS “Saverio De Bellis” e svolge funzioni di indirizzo e verifica sull’attività dell’istituto, contribuendo alla definizione delle strategie e al controllo del raggiungimento degli obiettivi scientifici e assistenziali. La designazione di Gianni Colucci, forte della lunga esperienza maturata nella sanità pubblica pugliese e in particolare nel settore della prevenzione, si inserisce nel percorso di rinnovo dell’organismo chiamato a orientare l’attività dell’importante istituto di ricerca di Castellana Grotte.