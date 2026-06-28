Salento, ancora sangue: 40enne ferito a coltellate sul lungomare di Porto Cesareo

PORTO CESAREO (Lecce) – Terzo grave fatto di sangue in meno di 24 ore nel Salento, dopo i tentati omicidi di Aradeo e Roca Vecchia. Nel tardo pomeriggio di oggi un 40enne di Leverano, già noto alle cronache, è rimasto ferito da una coltellata al braccio sinistro al termine di una violenta lite avvenuta sul lungomare di Porto Cesareo.

L’uomo ha raggiunto autonomamente, alla guida della propria auto, il pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe da Copertino”, dove è stato soccorso dal personale sanitario. Dopo le prime cure è stato trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce e ricoverato nel reparto di Chirurgia vascolare.

L’aggressione resta avvolta nel mistero. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il ferimento sarebbe avvenuto sul lungomare, nei pressi nell’area dello Scalo Alaggio. Qui sarebbe scoppiata una lite degenerata fino all’accoltellamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che non hanno trovato persone riconducibili all’episodio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica, individuare il responsabile e recuperare l’arma utilizzata.

È il terzo grave episodio di sangue registrato nelle ultime 24 ore nel Salento. In mattinata, a Roca Vecchia, un padre ha ferito il figlio con diversi colpi di forbice al culmine di una lite: il giovane è ricoverato al “Vito Fazzi”, mentre l’aggressore è stato arrestato. Quasi in contemporanea, ad Aradeo, un uomo era stato ferito da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in auto.