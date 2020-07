SALENTO – Qualche giorno fa si è fatto rivedere Bono, il frontman degli U2, con uno yacht attraccato nei paraggi di Gallipoli: ha visitato il suo ristorante preferito sul mare e dopo una breve permanenza è andato via. Il Salento strega i big, compresi i grandi della musica, come Thomas Edward Yorke, detto Thom, cantautore, polistrumentista e compositore inglese, leader dei Radiohead, avvistato tempo fa nel sud Salento, verso Corsano. Tornano le star, acquistano o affittano ville, soggiornano, stringono amicizie e spendono soldi. Ci sono anche gli affezionati di sempre, come Gianni Morandi, con l’eterna faccia da ragazzino, lui che era un divo già ai tempi in cui esordivano i Beatles.

Il celebre cantante italiano ha visitato Lecce questa domenica: è entrato nei negozi e nelle botteghe, poi ha postato una foto con una dichiarazione d’amore per la città che visita ogni anno con piacere. Il Salento è ormai la meta di tanti vip, inclusa Madonna: alcuni vengono in silenzio, non si fanno notare e non fanno post. La Puglia è ormai una tappa imprescindibile delle vacanze delle star, dopo il lockdown potrebbe essere più gettonata, vista la bassissima curva del contagio: ci si sente più sicuri.