PUGLIA – Oggi, sabato 11 luglio 2020, nel bollettino epidemiologico sono stati registrati 1.717 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus ed è stato registrato 1 (uno) caso positivo per un residente in provincia di Bari. La situazione resta sotto controllo. Le autorità sanitarie pugliesi stanno gestendo con successo i rari casi di positivi del territorio regionale. I possibili focolai vengono frenato in tempo grazie alle attività di testing-tracing-tracking che permettono di interrompere potenziali catene di trasmissione sul nascere. Il Ministero della Salute nel nuovo report parla di bassa frequenza del SARS-CoV 2 in Italia. Si sta lavorando bene: “La riduzione nei tempi tra l’inizio dei sintomi e la diagnosi/isolamento permette una più tempestiva identificazione ed assistenza clinica delle persone che contraggono l’infezione”.

NON sono stati registrati decessi in Puglla. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 199.805 test. Sono 3924 i pazienti guariti.

“Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 22/6-5/7) di 4.3 per 100 000 abitanti (in lieve diminuzione) – spiegano gli esperti nel report pubblicato dal Ministero della Salute – A livello nazionale, si osserva una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale < 1, sebbene lo superi nel suo intervallo di confidenza maggiore”.

71 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541 così divisi:

1.494 nella provincia di Bari;

382 nella Provincia di Bat ;

660 nella Provincia di Brindisi;

1.169 nella Provincia di Foggia;

525 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Oggi siamo più preparati ad affrontare il nuovo coronavirus: il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia è convinto che con l’esperienza maturata, le terapie che stanno funzionando (compreso il plasma) e le nuove armi a disposizione sarà molto difficile un ritorno autunnale della emergenza covid.