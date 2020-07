LECCE – Con la proiezione in anteprima del video realizzato da Paolo Laku e Francesco Ciarnò, questa mattina sono state presentate in conferenza stampa le novità inerenti l’offerta formativa del prossimo Anno Accademico 2020/2021 del Conservatorio Tito Schipa e la nuova edizione del Tito Schipa Music Festival.

Novità del prossimo Anno Accademico sarà l’apertura del triennio di etnomusicologia. Questo nuovo corso accademico avvicina ancor più il Conservatorio al territorio e alle sue straordinarie tradizioni di musica etnico-popolare e rappresenta un importante investimento per una ulteriore crescita culturale. Le iscrizioni scadono il 25 luglio. Info www.conservatoriolecce.it

Agendo sul territorio a favore di un’ampia opera di diffusione della cultura musicale, concretizzatasi nella realizzazione in questi recenti anni anche di una complessa attività di produzione musicale e culturale il Conservatorio Tito Schipa rinnova l’appuntamento con il Tito Schipa music festival.

Finanziato dalla regione Puglia – Assessorato alla Formazione e al Diritto allo studio e organizzato dal Conservatorio in collaborazione con le amministrazioni comunale di Caprarica, Salve, Zollino, Matino, Novoli. Il festival proporrà dall’11 al 30 luglio cinque concerti – ingresso gratuito ma nel rispetto delle misure anticovid che coinvolgeranno ensemble e organici composti da studenti e docenti.

In programma “Classico e Neoclassico” del Piccolo Complesso da Camera Tito Schipa (11 luglio ore 21 – Cortile Palazzo Baronale di Caprarica), “Wind and friends” del Tito Schipa Wind Ensemble (12 luglio ore 21 – Piazza Sant’Anna a Zollino e 19 luglio ore 21 in Piazza San Giorgio a Matino), “Il virtuosismo italiano in Europa” del Quintetto Tito Schipa (22 luglio ore 21 – Chiesa San Nicola Magno a Salve), “Voci inaudite…” (30 luglio ore 21 – Chiostro Convento Padri Passionisti a Novoli).