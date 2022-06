Le previsioni meteo di oggi 29 luglio 2020

Puglia

Tempo asciutto sull’intera regione con sole prevalente sulla costa e anche sulle aree interne sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con ampie schiarite su tutto il territorio.

Molise

Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, locali addensamenti sull’entroterra nelle ore pomeridiane. In serata il tempo sarà asciutto con cieli prevalentemente sereni su tutti i settori.

Basilicata

Sole prevalente in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più nelle ore pomeridiane sempre però con assenza di fenomeni. In serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

