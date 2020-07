BRINDISI/LECCE – Partito da Lecce e diretto presso alcuni uffici postali del Tarantino, il portavalori fu assalito sulla superstrada per Brindisi da un commando di almeno dieci persone, che esplosero colpi di kalashnikov e fucile contro il blindato, per costringere i vigilantes a fermarsi. Il “colpo” che avrebbe fruttato loro mezzo milione di euro fallì, ma le indagini sono proseguite incessanti per due anni e mezzo, concludendosi all’alba di oggi con l’emissione di otto misure cautelari per i presunti componenti della banda, finiti agli arresti.

Dalle prime luci del giorno è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato volta a sgominare la banda che, alle 7 del 18 gennaio 2018, tentò l’assalto al furgone blindato della ditta Cosmopol nei pressi di Cerano. Per arrestare la marcia del portavalori, furono utilizzati anche dei grossi chiodi a quattro punte. I banditi, inoltre, costrinsero gli automobilisti a mettere di traverso le loro vetture per bloccare il traffico.

Il blitz ha coinvolto 150 i poliziotti, tra agenti della Questura di Brindisi, Bari e Foggia, che sono stati coadiuvati da personale del Servizio Centrale Operativo, del Servizio Polizia Scientifica nonché numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia, dal personale del IX Reparto Volo di Bari e da due unità cinofile di Pescara.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella mattinata di oggi, presso la Procura della Repubblica di Brindisi.