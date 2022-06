Scalfarotto va avanti, ecco la lista leccese di Italia Viva

LECCE – Hanno preso il via gli incontri pubblici del candidato alla Presidenza della Regione Puglia, Ivan Scalfarotto, insieme all’Europarlamentare e fondatore del movimento politico Azione, Carlo Calenda. I renziani non indietreggiano di un passo: Italia Viva Lecce ha già chiuso la lista, secondo le indiscrezioni che circolano ai vertici del partito. Tra qualche giorno l’ufficializzazione, ma circolano già i primi nomi. Intanto i due coordinatori provinciali Ada Fiore e Massimo Toma, poi Angelo Sirsi, Erika Prenner di Copertino, Andrea Coccioli, ex segretario Pd di Galatina e Andrea Monsellato di Presicce-Acquarica.

L’impegno è massimo da parte di tutti gli aderenti a questo nuovo progetto di Matteo Renzi e Teresa Bellanova. Basta andare oltre il 4 per cento e far sentire il fiato sul collo a Michele Emiliano: l’impresa non è facile, ma l’impegno è massimo.