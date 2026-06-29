Parco Tafuro nel degrado, l’allarme dei residenti: “Quartiere abbandonato tra rifiuti, vandalismi ed erbacce”

Cumuli di rifiuti abbandonati ai bordi delle strade, atti vandalici, marciapiedi dissestati e in più punti interrotti, aiuole invase dalle erbacce e un generale stato di incuria che, secondo i residenti, sta compromettendo la vivibilità dell’intera zona. È la situazione denunciata dal Comitato di liberi cittadini del Quartiere Leuca, che torna a puntare l’attenzione sulle condizioni del Parco Tafuro, di via Corvaglia e di via Leuca, chiedendo un intervento immediato delle istituzioni competenti.

Il presidente del Comitato, Gianfranco Galluccio, si fa portavoce delle numerose segnalazioni raccolte tra i cittadini e parla di una condizione di “degrado assoluto”, documentata anche durante un nuovo sopralluogo effettuato nella mattinata odierna. Le criticità riscontrate sono state segnalate al Comune di Lecce, all’Asl e all’Arpa affinché vengano effettuati i controlli necessari e siano adottati i provvedimenti utili a ripristinare il decoro urbano e garantire condizioni di sicurezza e igiene. Secondo il Comitato, il Parco Tafuro e le strade circostanti mostrano i segni di un progressivo abbandono. L’immondizia lasciata in strada, le aree verdi prive di manutenzione, gli episodi di vandalismo e i marciapiedi deteriorati rendono difficile la quotidianità dei residenti e rappresentano un potenziale rischio soprattutto per anziani, bambini e persone con disabilità.

I cittadini chiedono che la zona non venga più considerata periferica rispetto alle priorità dell’amministrazione comunale e sollecitano interventi di pulizia, manutenzione del verde, ripristino dei percorsi pedonali e controlli più frequenti per contrastare l’abbandono dei rifiuti e gli atti vandalici. Il Comitato di liberi cittadini del Quartiere Leuca ribadisce che continuerà a monitorare la situazione e a portare all’attenzione delle autorità competenti tutte le criticità riscontrate, affinché un’area della città che oggi appare dimenticata possa tornare a essere decorosa e pienamente fruibile dai residenti.