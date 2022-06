Auto a fuoco nella notte: brucia l’Audi dell’ex assessore della giunta Mazzotta

CARMIANO (Lecce) – Potrebbe esserci la mano di qualcuno dietro l’incendio d’auto divampato nella notte a Carmiano. Le fiamme si sono levate intorno alle 4, avvolgendo l’Audi A3 di Emanuela Bruno 45enne di Carmiano, commerciante e ex assessore comunale nella giunta dell’ex sindaco Mazzotta.

L’auto era parcheggiata in via Miglietta, quando all’improvviso è divampato il rogo che in pochi minuti l’ha ridotta in cenere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, evitando ulteriori danni oltre a quelli comunque arrecati al prospetto dell’abitazione di fronte alla quale era parcheggiato il mezzo.

I caschi rossi hanno poi effettuato un sopralluogo alla ricerca delle tracce utili a risalire all’origine del rogo, a cui hanno preso parte anche i carabinieri della stazione di Carmiano. I militari, insieme ai colleghi della compagnia di Campi Salentina, hanno subito avviato le indagini necessarie a chiarire la natura dell’episodio.

Al momento non si esclude alcuna pista, anche se quella dell’atto doloso resta la più probabile, vista anche la carriera politica della 45enne presa di mira.

Emanuela Bruno è molto conosciuta a Carmiano, non solo per la sua attività commerciale, ma anche per aver rivestito ruoli di rilievo nell’ambito di due amministrazioni comunali guidate da Giancarlo Mazzotta, l’ultima quella di assessore ai servizi sociali nella giunta comunale poi sciolta nel dicembre 2019 su decreto ministeriale per rischio di infiltrazioni mafiose.

