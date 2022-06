Auto si ribalta dopo lo schianto contro un muretto, in ospedale cinque turisti

ANDRANO (Lecce) – L’auto sbanda, si schianta contro un muretto a secco e si ribalta sulla strada. È di cinque feriti, fortunatamente lievi, il bilancio dell’ incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che collega Andrano a Castiglione d’Otranto, nel Sud Salento.

Intorno alle 6 una Golf Volkswagen, su cui viaggiavano cinque giovani turisti di Gravina di Puglia, all’altezza di una curva, all’improvviso ha iniziato a sbandare schiantandosi contro un muretto a secco, e ribaltandosi sulla strada.

Ancora non è ben chiara la causa che ha generato il sinistro, su cui sono a lavoro i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Tricase, intervenuti sul posto per i rilievi. I cinque ragazzi sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio.

Tutti e cinque sono stati condotti in ambulanza presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Tricase, che hanno messo in sicurezza la zona. Il conducente della Golf, un 22enne, è stato anche sottoposto agli accertamenti ed è risultato negativo al consumo di stupefacenti e alcool.