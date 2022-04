Congedo:”A Lecce guardia medica chiusa alle 22.30. Disservizio per utenti e fallimento politiche sanitarie regionali”

LECCE – “Ricevo da un cittadino la segnalazione di un presidio di guardia medica chiuso alle 22.30.

E’ un’assurdità che le guardie mediche -che dovrebbero garantire la continuità assistenziale del medico fuori dagli ordinari orari dei medici di medicina generale- chiudano in serata anche nel fine settimana, soprattutto nel periodo estivo e quindi di grande affluenza nelle città turistiche come Lecce. Un disservizio che priva i malati e gli utenti di un presidio sanitario e che, inevitabilmente, dirotta verso il Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi, già allo stremo, tutti i casi che potrebbero essere risolti invece da una guardia medica. Ennesima dimostrazione del fallimento delle politiche sanitarie di Emiliano. Non c’è che augurarsi per il futuro un governo regionale e, in particolare, un assessore alla sanità all’altezza del compito.” Così Erio Congedo, consigliere regionale Fratelli d’Italia Puglia.