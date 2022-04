Elezioni Regionali: anche l’Italia dei Valori a sostegno di Michele Emiliano

Si aggiunge un altro tassello, quello dell’Italia dei Valori, alla coalizione della Puglia che sostiene Michele Emiliano in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi. “In Puglia l’Idv, come cinque anni fa, sostiene la candidatura a presidente della Regione di Michele Emiliano” si legge in una nota diffusa dal partito, che porta la firma del segretario nazionale Ignazio Messina. L’obiettivo dell’Idv è quello di “unire il centrosinistra”, come emerge ancora dalla nota, a differenza di coloro che “lavorano per far vincere il centrodestra”.

Le priorità programmatiche dell’Idv sono “il lavoro, l’ambiente, il sostegno alla crescita delle piccole e medie imprese, l’efficientamento del sistema sanitario e delle procedure amministrative del sistema regionale” come sottolinea nella stessa nota il segretario regionale pugliese del partito, Massimo Colia. “Abbiamo deciso – conclude Colia – di unire le nostre forze a quelle di Italia in Comune che è una delle formazioni tra le più importanti del centrosinistra di Michele Emiliano con la quale abbiamo riconosciuto la possibilità di condividere idee e progetti in un percorso comune”.

“Ringrazio l’Italia dei Valori – ha commentato Emiliano – per il grande lavoro che sta portando avanti a sostegno della mia candidatura e della nostra coalizione alle prossime elezioni regionali. Siamo una squadra unita, il contributo in termini di idee e proposte che arriva da Idv rafforza il nostro percorso e l’unità della coalizione”.