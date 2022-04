Inaugurata a Lecce la sede elettorale di Paolo Pellegrino (Italia in Comune): “Progetti chiari per il Salento e la Puglia in tre opuscoli tematici”

“Rimettere al centro settori stravolti direttamente e indirettamente dalla pandemia come sanità, agricoltura e turismo. Dando opportune risposte non che meri annunci, ma con programmi partecipati”.

Lo ha dichiarato il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia e candidato consigliere regionale nel collegio di Lecce, Paolo Pellegrino, inaugurando nel capoluogo salentino (in via Cosimo di Palma) il quarto comitato elettorale.

“In questo viaggio stiamo riscoprendo – ha dichiarato – un Salento che può e che deve dare tanto. Penso soprattutto alla parte più a Sud, quella parte di territorio che in questi anni ha avuto pochissime risposte dalla politica”.

Nel corso dell’incontro Pellegrino ha anche presentato per la prima volta i tre opuscoli del suo programma elettorale “Turismo”, “Salute e Sanità”, “Agricoltura – Zootecnia, Agriturismo ed Ambiente”.

“Queste proposte – ha spiegato Pellegrino – sono nate durante il forzato periodo di lockdown, con un folto gruppo di amici. Riunendoci sulle piattaforme online abbiamo creato diversi tavoli tematici per raccogliere dati e contributi. Tre opuscoli che indicano non solo il bilancio della mia attività di consigliere regionale in questi cinque anni, ma soprattutto la Puglia che sarà, come recita lo slogan scelto per la mia candidatura. Ci attendono gli ultimi venti giorni di campagna elettorale e per questo invito gli elettori a diffidare di chi fa facili promesse, anche di natura economica”.

Sull’importanza della politica ha rimarcato l’attenzione il vice coordinatore nazionale e sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, intervenuto con la candidata al Consiglio regionale Paola Calasso e il coordinatore provinciale di Italia in Comune, Pino Cagnazzo, all’inaugurazione della sede elettorale.

“In questa fase così delicata – ha spiegato Abbaticchio –, in un momento del bisogno come questo la politica deve essere la cerniera tra i bisogni dei cittadini e le risposte delle istituzioni. Il politico non è solo colui che ascolta, ma è soprattutto colui che agevola le soluzioni per le comunità. E Italia in Comune mette al centro la “politica del noi”, tra la gente, nei territori, nelle comunità per rendere più forte il senso di appartenenza”.