La Lega punta alla leadership nel centrodestra senza “big” uscenti. De Blasi: “Noi vera novità”. Le liste

PUGLIA – Accettare di correre con Raffaele Fitto candidato presidente per la Lega è stato un atto di fedeltà al centrodestra. Dopo 15 anni di centrosinistra, del resto, è necessaria l’unità di coalizione per provare a vincere contro un governatore uscente che ha l’appoggio dei sindaci delle grandi città come Bari, Lecce e Brindisi. Ma le regionali pugliesi del 20 e 21 settembre rappresentano una sfida fondamentale per la Lega Salvini Premier: bisogna chiarire una volta per tutte, dopo il successo delle europee, chi ha la leadership nella coalizione. I leghisti puntano ad essere il primo partito della Puglia, sfidando la ditta Fitto-Meloni con nomi nuovi per il Consiglio regionale e puntando sul voto d’opinione, non lo nasconde il segretario provinciale Gianni De Blasi: “Ci presentiamo con una lista nuova e competitiva, che punta a valorizzare mondo delle professioni e delle imprese e, soprattutto, l’impegno civico. Abbiamo puntato su volti nuovi e freschi, senza affidarci a consiglieri uscenti. Noi crediamo al rinnovamento della classe dirigente e nel cambiamento per liberare la Puglia. Siamo un partito nuovo, radicato sul territorio, che darà un contributo forte alla coalizione di centrodestra. Puntiamo ad essere il primo partito. Abbiamo rispettato le quote 40-60: ci sono tante donne protagoniste e capaci nel nostro partito e il loro apporto è fondamentale. La nostra campagna elettorale ha l’obiettivo di dare voce alle categorie che in questi anni di governo Emiliano hanno sofferto, come gli agricoltori, e che ora chiedono un nuovo corso. La Lega, un partito che è da sempre tra la gente, è la vera novità in grado di dare le risposte giuste”.

“Dalla Basilicata, dove siamo impegnati nelle elezioni comunali, alla Puglia, dove corriamo anche per le regionali, abbiamo presentato liste fatte di persone capaci e impegnate nelle battaglie che riguardano il nostro territorio – spiega il senatore Roberto Marti in un post su Facebook – La Lega è un partito capace di dare spazio alle energie migliori e più fresche del civismo. Siamo impegnati in tante sfide elettorali con un unico obiettivo: fare gli interessi della nostra gente! Ci sono molte cose da fare: c’è l’urgenza di bloccare le ‘invasioni’ delle nostre coste organizzate dagli scafisti. Insieme ce la faremo!”.

LEGA – SALVINI PUGLIA

CIRCOSCRIZIONE BARI

Acquasanta Filomena

Bellomo Davide

Bosso Incoronata detta Ada

Carnevale Rosa detta Rossella

Caprio Antonio

Ciliberti Domenico

Colonna Michele detto Lillino

Etna Vito

Menduni Luigi

Navach Giorgia

Palmisano Giuseppe

Prosperi Luciana

Quarto Giuseppe

Romito Fabio

Sgobba Giacomo

CIRCOSCRIZIONE LECCE

Baldari Maria Antonietta detta Mary

Bottazzo Gabriele

Chiariatti Maria Assunta detta Mary

Cimino Francesco

De Blasi Gianni

Salvatore De Cutro

Roberta Lupo

Marra Gabriella

Miccoli Mino

Tarantino Fernando

CIRCOSCRIZIONE BRINDISI

Balestra Adriana

Convertino Domenico

Saponaro Ercole

Trinchera Lucia

Zizza Vittorio

CIRCOSCRIZIONE TARANTO

Boccuni Patrizia

Conserva Giacomo

Laterza Luigi

Liuzzi Stefano

Tramonte Antonio

Turco Francesco

Ungaro Giovanni

CIRCOSCRIZIONE BAT

Dascoli Francesca

Giorgino Nicola

Grimaldi Ruggero

Prete Rocco

Todisco Anna Maria Rosaria (detta Rosanna)

CIRCOSCRIZIONE FOGGIA

Di Iorio Costanzo

Di Natale Maddalena detta Madda

Miranda luigi

Natale Marianna pia

Romani Cristiano

Splendido Josefh

Tavaglione Camilla

Trombetta Giuseppe Marco