Regionali, Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia Lecce. “In lista 5 uomini e 5 donne”. Abaterusso capolista

LECCE – Depositata questa mattina la lista dei candidati alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione di Lecce di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia: 10 in totale, di cui 5 donne e 5 uomini.

Ne fanno parte: Ernesto Abaterusso (Patù); Calò Luigi (detto Gino) di Zollino; Marino Barbara (Carmiano); Marzano Leonilda (Tuglie); Merico Adriano (Parabita); Merico Silvio (Uggiano La Chiesa); Pironti Laura (Cutrofiano); Preite Luigino (Taurisano); Renna Oronza (Trepuzzi); Ruggeri Rita (Muro Leccese)

“Dopo la battaglia condotta in Consiglio regionale, abbiamo mantenuto l’impegno preso di rispettare la doppia preferenza di genere candidando 5 uomini e 5 donne, tutte personalità rappresentative del territorio e al contempo autorevoli”. È quanto afferma Ernesto Abaterusso il quale spiega che la scelta è stata fatta “Perché da sempre sensibili e attenti a una battaglia, quella per il riconoscimento delle donne non solo in ambito politico ma anche nel mondo del lavoro, che riteniamo essere giusta e prioritaria. Adesso dobbiamo lavorare pancia a terra per affrontare questa campagna elettorale che non sarà semplice, ma che condurremo al meglio per poter dare al Salento e alla Puglia quello di cui hanno bisogno: certezze al mondo del lavoro, una sanità più efficiente, nuove prospettive ai giovani in cerca di un futuro dignitoso, risposte concrete al mondo dell’agricoltura, un sistema di trasporti rispondente ai bisogni dei cittadini”. “Sono certo – conclude Abaterusso – che grazie al lavoro intrapreso da tempo e alla fiducia conquistata non con parole e annunci, ma con fatti concreti, riusciremo a raggiungere un ottimo risultato per il Salento e la Puglia”.