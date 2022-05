Corini: “Orgoglioso del mio Lecce”

A guardarlo dalla tribuna stampa sembra impassibile: in piedi, osserva partita con le braccia conserte, quando passeggia a bordocampo porta le mani in tasca, il massimo che fa quando si scompone è mettere il braccio ben teso e l’indice in mostra per dare istruzioni ai suoi. Un lord in panchina. Quando si sente urlare, quasi non si comprende subito che sia proprio lui, invece è così. “Sali, Sali!”; “Marco (Mancosu ndr), la palla! La palla!”; A Meccariello “Guarda la palla. Bravo! Bravo!”; a tutti “Calmi, calmi, calmi!…”. ll linguaggio del corpo di Eugenio Corini non consiste nella fedele traduzione del linguaggio fatto di parole. In panchina il nuovo allenatore del Lecce è composto, ma combattivo; a tratti un po’ risentito, ma sempre costruttivo. Parla coi giocatori, tiene alta la concetrazione della squadra e non ha mai un atteggiamento esasperato, non è mai sfiduciato, piuttosto se si rende conto che la squadra sta calando, usa parole un po’ più forti per motivare i suoi, come la frase a Petriccione nel suo duello con l’avversario “Jacopo stagli dietro al …”.

Eugenio Corini a fine partita, è soddisfatto del suo Lecce; contento per la prestazione della squadra che sembrava studiasse se stessa e si misurasse coi suoi limiti nel primo tempo, per poi venir fuori nel secondo

“E’ stata una prestazione buona, sicuramente i primi 15 minuti eravamo troppo nervosi e questo ha consentito al Pordenone a volte su quella recupero della palla di essere pericoloso – dice l’allenatore giallorosso – . Secondo me la squadra si è sistemata bene in campo, abbiamo cominciato a lavorare bene e abbiamo concluso secondo me, il primo tempo in maniera ordinata e abbiamo cominciato a essere pericolosi. Il secondo tempo la squadra ha sempre mantenuto il possesso della palla ha sempre cercato di fare il gioco, abbiamo avuto due/tre situazioni molto importanti per andare in gol e la percezione era che potevamo vincerla. Purtroppo è mancata la situazione decisiva che poteva determinare a nostro favore il gol. Di conseguenza, valutando un po’ nel complesso la gara sono contento soprattutto per come siamo arrivati giocarci questa gara, come ho già spiegato nella conferenza pre-partita, eravamo un po’ corti sui giocatori a disposizione e dunque, valutando un po’ tutto, l’inizio del percorso nuovo le poche amichevoli che abbiamo potuto disputare e i giocatori che avevo a disposizione, sono molto felice e orgoglioso della prestazione dei miei giocatori”

L’occasione più ghiotta: Il palo di Listkowski

“La squadra secondo me ha prodotto, e per le caratteristiche e le qualità che abbiamo dobbiamo sicuramente produrre di più cercare di essere decisi e determinati quando dobbiamo arrivare alla finalizzazione, però, ripeto, siamo all’inizio di un percorso e ci sono tanti miglioramenti da fare”

In campo Majer play e Petriccione mezz’ala, Corini spiega la scelta

“Jacopo Petriccione come play ho capito quello che mi poteva dare, lui negli ultimi anni, voi lo sapete, si era specializzato anche per giocare da interno per venire poi a giocare in cabina di regia in maniera diversa. Valutando un po’ il sistema del Pordenone che giocava con un trequartista che marcava il play, ho preferito lavorare con Zan vertice (Majer ndr) perché è dinamico, palleggia bene e permettere a Jacopo di avanzare 15/20 metri sul raggio d’azione e permettermi poi di uscire pulito quando andavamo a lavorare con un altro mediano in costruzione. Jacopo negli ultimi anni spesso ha fatto questo tipo di ruolo e mi sono piaciuti entrambi e sono contento di quello che hanno prodotto in campo”

Intanto domani la squadra sosterrà un allenamento al mattino all’Acaya Golf Resort, in vista del prossimo impegno, in Coppa Italia, al Via del Mare, contro Feralpisalò.