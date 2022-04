Covid, 41 casi positivi, 2 a Lecce. I ricoveri salgono a 130. A Vernole chiuse le poste per covid

PUGLIA – Oggi, martedì 1 settembre 2020, sono stati registrati 3.651 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 41 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 7 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 di provincia non nota. È stato registrato un decesso in provincia di Taranto. Nella provincia di Lecce i casi continuano ad essere contenuti: gli ultimi riguardano un turista che villeggiava in un camping a Otranto, una donna proprietaria di una pizzeria a Merine (frazione di Lizzanello), un giovane di Muro Leccese, che ha avuto contatti con turisti e un dipendente non residente delle poste di Vernole, uno dei due casi di oggi. Il sindaco Franco Leo conferma: “La posta è stata chiusa per covid, ma si tratta di un non residente a Vernole – spiega – Per ora, comunque, mi è stato comunicato un solo caso, una donna che ha il domicilio nella nostra città”. La polizia municipale conferma la chiusura delle poste già da due giorni. L’altro caso registrato dal Dipartimento di prevenzione riguarda un cittadino residente fuori Italia arrivato in provincia di Lecce dalla Romania. Anche i ricoveri salgono a 130, questa è la prova che non sono tutti asintomatici i pazienti della nuova ondata.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 308.671 test.

4.062 sono i pazienti guariti.

860 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.479, così suddivisi:

1.914 nella Provincia di Bari;

449 nella Provincia di Bat;

705 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database);

1.381 nella Provincia di Foggia;

672 nella Provincia di Lecce;

316 nella Provincia di Taranto;

38 attribuiti a residenti fuori regione (un caso è stato eliminato dal database);

4 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

DICHIARAZIONI DEI DG DELLE ASL

Dichiarazione del Dg Asl Ba, Antonio Sanguedolce:

“Nella giornata odierna il Dipartimento di Prevenzione ha individuato 24 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Tra questi si segnalano 2 rientri dalla Sardegna, 17 contatti stretti di casi già presi in carico e sotto sorveglianza, altri 5 emersi durante il triage in strutture sanitarie per i quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento”.

Dichiarazione del Dg della Asl Bat, Alessandro Delle Donne:

“Sono 7 i casi positivi registrati oggi nella provincia Bat, di questi 6 provengono dalla Sardegna, mentre su un altro caso, con sintomatologia, sono in corso le indagini del Dipartimento di Prevenzione”.

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla:

“In data odierna sono stati registrati in provincia di Foggia 4 nuovi casi di persone positive al COVID 19. Nel dettaglio si tratta di: 2 contatti stretti di persone risultate positive nei giorni scorsi; 1 cittadino straniero presente sul territorio provinciale e 1 persona individuata durante le attività di screening”.

Dichiarazione del Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: “I casi di oggi registrati a Taranto sono tre. Due da attribuire a soggetti che rientravano dalla Sardegna in Puglia e che grazie ad uno scrupoloso lavoro di screening del dipartimento di prevenzione è stato possibile accertare. Un altro caso è da attribuire ad un soggetto positivo al tampone ospedaliero, per il quale poi si è reso necessario il ricovero”.