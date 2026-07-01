Sigfrido Ranucci ad “Agorà Estate” (Rai 3): “Sono state persone che appartengono alla manovalanza della criminalità organizzata”

“Sapevo che sarebbe venuto qualcosa a breve perché al di là del silenzio sapevo che stavano lavorando molto alacremente. Ieri mattina mi sono svegliato sommerso di messaggi. Poi ho visto nei dettagli l’ordinanza e lo spessore di queste persone che appartengono alla manovalanza della criminalità organizzata”. Lo ha affermato questa mattina il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, in collegamento con “Agorà Estate”, la trasmissione in onda su Rai 3 e condotta da Giulia Di Stefano.

In particolare, Ranucci ha ricordato che, oltre al suo caso i criminali “chiedevano di portare tanto esplosivo per far cadere giù un palazzo. Perché questi poi hanno continuato da quello che ho capito a mettere ordigni anche dopo la mia vicenda. Ricordo che davanti alla mia abitazione c’erano le due auto che avevano il gas: se fossero esplose quelle sarebbe venuta giù la palazzina. Si tratta di una squadra che fa per mestiere questo: attentati, estorsioni…”.

Sul fatto che una svolta nelle indagini sia stata data da una lettera anonima, il conduttore ha spiegato che “che ci siano dietro altri tipi di indagini e che hanno lavorato benissimo. Basta vedere la ricostruzione dettagliata, i minimi particolari delle ricostruzioni che sono state fatte; un lavoro certosino, veramente incredibile”.

Quanto al futuro Ranucci crede che “gli investigatori abbiano qualche traccia, più di una probabilmente. Ma dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare e vedere quale sarà l’evoluzione. Se queste persone confesseranno qualcosa, come mi auguro. I nostri investigatori l’hanno dimostrato, sono formidabili”.

In apertura di puntata Ranucci ha voluto ringraziare il Procuratore di Roma Lo Voi, il sostituto, ora neo procuratore di Velletri, Carlo Villani e tutti gli investigatori “che hanno coadiuvato nelle operazioni e poi anche la Polizia di Stato che in questi mesi di alte intenzioni ha garantito la mia sicurezza”.