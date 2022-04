Covid, 55 casi in Puglia: 2 a Lecce. 155 ricoverati. A Seclì sospeso il centro diurno della RSSA

PUGLIA – Dopo il boom di contagi di ieri, in regione i numeri tornano a due cifre. Oggi, sabato 5 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 3163 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 55 casi positivi: 32 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto. “I 2 casi registrati nelle ultime 24 ore dal nostro Dipartimento di prevenzione riguardano un residente in stretto contatto con casi positivi già noti e una persona domiciliata in provincia che ha contratto l’infezione fuori Regione” – dichiara il direttore Asl Lecce, Rodolfo Rollo. I ricoverati sono 155. Una Tac in Cardiologia ha fatto sospettare per una paziente a Copertino: si attendono i risultati dei tamponi.



I CASI DELLA RSSA DI SECLÌ

Ieri sono stati riscontrati sei pazienti infetti è un tampone indeterminato in una nota RSSA di Seclì: il Corrieresalentino ha dato la notizia in anteprima il 4/9/2020. Oggi l’amministrazione comunale informa la cittadinanza che sono stati riscontrati dei casi di positività al Covid19 presso la locale struttura R.S.S.A. “Santa Laura”.

Pertanto, il Sindaco ha emanato – anche su richiesta della ASL – l’ordinanza di sospensione dell’attività del centro diurno presente nella struttura sopra citata.

Queste le parole del Sindaco Casarano:

“Appena abbiamo appreso della notizia, ci siamo da subito messi in contatto con le autorità competenti. Di concordo con la ASL, abbiamo ritenuto opportuno sospendere l’operatività del centro diurno ed imporre l’adozione di tutte le misure necessarie ad evitare la diffusione del virus anche presso gli altri reparti della struttura.

La situazione attualmente è sotto controllo, grazie all’attenzione che le autorità competenti hanno da subito dimostrato.

Ci tengo a precisare che, sulla base dei tamponi effettuati, risultano positivi solo ospiti e operatori della struttura non residenti a Seclì!

Pertanto, possiamo con cautela affermare che l’allarme sia circoscritto alla sola R.S.S.A.

Invito, quindi, tutti i miei concittadini a stare tranquilli ed a mantenere la calma.

Noi faremo tutto il possibile al fine di evitare la diffusione del virus all’interno della nostra comunità e, per questo, siamo in costante contatto con la ASL ed il SISP.

Allo stesso tempo però, è estremamente fondamentale, continuare a rispettare le norme anti-contagio attualmente vigenti!”.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 323.322 test. Sono 4 i pazienti guariti. 1.122 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.796, così suddivisi:

2.091 nella Provincia di Bari;

468 nella Provincia di Bat;

710 nella Provincia di Brindisi;

1.414 nella Provincia di Foggia;

686 nella Provincia di Lecce;

378 nella Provincia di Taranto;

48 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

DICHIARAZIONI DEI DIRETTORI GENERALI DELLE ASL:

Dichiarazione del Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce; “Nelle ultime 24 ore il nostro Dipartimento di Prevenzione ha rilevato 32 nuovi positivi al Sars-Cov2. La parte più cospicua riguarda 21 positività individuate attraverso il tracciamento di contatti stretti collegati a casi già sotto sorveglianza; nel computo complessivo si registrano anche 1 rientro dalla Sardegna e 1 caso rintracciato in fase di screening pre-ricovero, mentre gli altri casi sono emersi durante l’attività di triage effettuata in strutture sanitarie”.

Dichiarazione del Dg Asl BAT, Alessandro Delle Donne: “Sono 5 i casi registrati oggi nella provincia Bat, di cui 4 contatti stretti di casi positivi registrati nei giorni scorsi e 1 proveniente dalla Sardegna”.

Dichiarazione del Dg ASL Foggia, Vito Piazzolla: “Sono 8 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia. Si tratta di: 2 stranieri presenti sul territorio provinciale; 4 persone sintomatiche; 1 rientro dalla Sardegna; 1 contatto stretto di un caso già noto. Tutti sono in sorveglianza sanitaria attiva volontaria”.

Dichiarazione del Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: “Gli 8 casi Covid di Taranto sono da attribuire a soggetti i cui congiunti erano risultati già positivi nei giorni scorsi.

I pazienti, tutti asintomatici, sono seguiti costantemente e con attenzione dal dipartimento di prevenzione attraverso i tecnici e medici”.