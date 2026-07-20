Lunedì 20 luglio, Latiano si prepara ad accendere l’estate con il Party Salento Show Live

Sarà Piazza Umberto I il cuore della musica e dell’intrattenimento nella serata di lunedì 20 luglio, quando, a partire dalle 21.30, andrà in scena il Party Salento Show Live, spettacolo a ingresso gratuito pensato per coinvolgere un pubblico di ogni età.

Il format proporrà un percorso musicale che attraversa oltre mezzo secolo di successi italiani e internazionali: dai brani simbolo degli anni Settanta fino ai tormentoni più recenti, in uno show di oltre due ore che unirà musica, animazione, immagini ed effetti scenici.

Sul palco si alterneranno i protagonisti del progetto, Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel, affiancati da cantanti, ballerini e performer che daranno vita a uno spettacolo dinamico e ricco di momenti di coinvolgimento per il pubblico.

La serata sarà trasmessa anche in diretta nazionale sulle frequenze di Radio Studio Più e sarà valorizzata da un’importante produzione tecnica, con giochi di luce, scenografie digitali e un moderno Ledwall che contribuiranno a creare un’atmosfera di forte impatto visivo.

Nato dall’idea di un gruppo di dj salentini, il Party Salento Show Live punta a fondere musica, tecnologia e spettacolo in un unico evento. Forte del successo ottenuto nelle edizioni realizzate tra il 2016 e il 2019, il progetto continua il suo percorso nelle principali piazze del Sud Italia, proponendo un allestimento scenografico con oltre 40 metri quadrati di schermi Led ad alta definizione, un impianto audio-luci professionale e una formula che combina dj set, performance dal vivo, videoclip e la partecipazione di artisti del territorio.

L’appuntamento è quindi per lunedì 20 luglio, alle 21.30, in Piazza Umberto I a Latiano. L’ingresso è libero.