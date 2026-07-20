Stalla adibita a deposito di droga: all’interno 11,5 chili di “erba”: inflitti 2 anni e 4 mesi a un incensurato

SAN CESARIO (Lecce) – Ha patteggiato 2 anni e 4 mesi di reclusione Joseph Antonucci, 23enne incensurato residente a San Cesario di Lecce, arrestato ad aprile con undici chili e mezzo di marijuana nascosti in una vecchia stalla, dietro un cancello chiuso da un lucchetto senza chiave. La sentenza è stata pronunciata dal gip Francesco Valente che ha ritenuto congrua la pena concordata dall’avvocato difensore Alessandro Costantini Dal Sant con la pm Maria Grazia Anastasia. Il giovane è stato scercerato.

Il locale, in disuso, si trova in agro di San Donato di Lecce, località Macchitelle. All’interno, tra un armadietto metallico, alcune valigie e un frigorifero spento, i militari trovarono il deposito: confezioni sottovuoto già pronte per la distribuzione, ordinate e catalogate. Su diversi involucri, annotazioni scritte a mano – sigle e numeri – ritenute utili a distinguere qualità e tipologia dello stupefacente.

L’accesso non è stato immediato. Il cancello in ferro è stato forzato sul posto, dopo che il giovane non è stato in grado di fornire la chiave. È stato quello il passaggio decisivo di un’attività investigativa costruita “sul terreno”, seguendo i consumatori locali e risalendo, contatto dopo contatto, alla fonte di approvvigionamento. In precedenza, una perquisizione nell’abitazione del 23enne, a San Cesario di Lecce, non aveva dato esito.

Anche nell’immobile rurale, almeno nella parte abitativa, non c’erano tracce evidenti. Tutto era nascosto nei locali annessi, lontano da occhi indiscreti. Oltre alla droga, i militari sequestrarono bilancini di precisione e strumenti per la termosaldatura. La sostanza era già suddivisa in dosi, pronta per essere immessa sul mercato. E il giovane venne arrestato.