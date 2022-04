De Blasi: “La grande scelta per liberare la Puglia: tutti alle urne! Lega protagonista di un nuovo corso politico”

SALENTO – Il segretario provinciale leghista Gianni De Blasi, dopo un lungo lavoro nelle comunità e sul territorio per radicare il partito guidato da Matteo Salvini, ci mette la faccia in questa competizione elettorale scendendo in campo e guidando un partito provinciale che vuole confermare la leadership delle europee con volti freschi, impegnati nel civismo e senza i big o i consiglieri uscenti. “La nostra forza è nella novità, nella proposta concreta, nel puntare su persone capaci e nel cambiamento: siamo un partito territoriale, attento alle singole comunità. Non ci chiudiamo nei palazzi dopo le votazioni: siamo sempre tra la gente. Siamo stati dalla parte degli agricoltori in questi anni, affondati dall’inerzia regionale (oggi abbiamo avuto la notizia dell’avanzata della xylella nel territorio di Fasano: 40 altri alberi) e dal mancato impiego delle risorse che erano a disposizione. Siamo stati dalla parte dei balneari, delle imprese e delle famiglie, mentre la vecchia politica si interessa solo della conservazione del potere. Puntiamo sul taglio delle tasse, sul controllo dell’immigrazione, su più forti collegamenti con resto d’Europa, su un aeroporto con molte più tratte, sulle infrastrutture di cui un Salento, messo ai margini da una politica baricentrica, ha urgente bisogno”.

De Blasi è sicuro che solo la Lega è capace di difendere a spada tratta gli interessi del territorio e di dare risposte concrete alla Puglia anche in campo sanitario: “Emiliano ha svuotato e depotenziato ospedali. Noi puntiamo a farli rinascere a potenziare la medicina territoriale, ma anche a eliminare una volta per tutte le liste d’attesa, anche attraverso una sana collaborazione tra pubblico e privato. È il tempo di cambiare e di rialzarsi per la Puglia dopo 15 anni di centrosinistra al potere. Lo possiamo fare con la presidenza di un ottimo amministratore come Raffaele Fitto, competente, di grande esperienza e concretezza e con la vicepresidenza di Nuccio Altieri, anche lui politico capace è autorevole. La Lega si prepara a essere la grande protagonista di una svolta che tutti gli elettori pugliesi ci chiedono”. Il segretario leghista rivolge un appello al popolo del centrodestra: “Se non scendiamo in campo tutti insieme per difendere i nostri valori e le nostre idee, tornerà a dominare in Puglia la coppia Vengola-Emiliano. Andiamo a votare per il nostro futuro, insieme, tutto il popolo del centrodestra!”.