Emiliano scarica due candidati segnalati dalla Commissione Antimafia

PUGLIA – I due candidati, Silvana Albani per “Puglia Solidale e Verde” e Vincenzo Gelardi per il “Partito del Sud Meridionalisti progressisti” sono stati segnalati oggi dalla Commissione antimafia. La reazione del presidente Michele Emiliano è stata celere: “Devono immediatamente sospendere qualsiasi attività di campagna elettorale.

Il rispetto del codice di autoregolamentazione è essenziale per essere candidati nella nostra coalizione.

I responsabili delle liste mi riferiscono che non avrebbero mai potuto accorgersi di tale violazione, in quanto dai certificati penali per uso elettorale presentati per le candidature non sono indicati i carichi pendenti segnalati dalla Commissione, che ringrazio per il fondamentale lavoro svolto”. Sono tre i soggetti non conformi al codice di autoregolamentazione: il terzo sarebbe candidato con Bruni. Si tratta di imputati per diversi reati.