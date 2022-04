Intitolata la nuova ala della sala museale del 4° Reggimento Genio Guastatori a Vincenzo Quarta, il militare di Surbo scomparso ad aprile

Giovedì 10 settembre è stata intitolata la nuova ala della sala museale del 4° Reggimento Genio Guastatori, presso la Caserma “Ciro Scianna”, aVincenzo Quarta, il giovane salentino che ha perso la vita lo scorso aprile a seguito di una leucemia fulminante a soli 25 anni. Il Comandante del 4° Reggimento Genio Guastatori, presso il quale il giovane prestava servizio, ha deciso di dedicare al ragazzo uno spazio al suo interno da poco allestito come museo per mantenere vivo il suo ricordo. Nel giro di pochi mesi, solo cinque dalla sua scomparsa, le iniziative organizzate in memoria di Vincenzo sono state tantissime, promosse dagli amici di una vita con cui il ragazzo coltivava le sue passioni, si divertiva, viveva.

Con una raccolta fondi lanciata in occasione del suo compleanno è stato possibile donare un ecografo pediatrico per l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, grazie anche al supporto dell’associazione Cuore a Mani Aperte di Don Gianni Mattia. E non solo. Vincenzo viene ricordato ogni mese con funzioni religiose e i suoi amici hanno organizzato un torneo di calcetto, dedicato a una delle passioni del giovane ragazzo, sfegatato ultras del Lecce. Inoltre, sono state realizzate delle magliette che raffigurano il viso sorridente di Vincenzo con la scritta “Vincenzo Vive”. Una certezza questa, perché grazie a queste iniziative Vincenzo continua a vivere e a sorridere. La famiglia, che ha partecipato all’inaugurazione della nuova ala della sala museale, insieme ad una rappresentanza degli amici di Vincenzo, dichiara che è stato per loro un grande onore, l’ennesima dimostrazione d’affetto per Vincenzo.

“Saremmo certamente andati a trovare Vincenzo a Palermo durante l’estate,– dice la famiglia – non immaginavamo certo di farlo in questo modo, ma è stato emozionante poter passare una giornata nei luoghi in cui lui ha vissuto, svolgendo il suo lavoro con passione.

Siamo veramente grati e orgogliosi per la vicinanza e la calorosa accoglienza dimostrata dal personale del 4° Reggimento Genio Guastatori nel corso di questi mesi e ancor di più in questa occasione. Per noi è importante mantenere questo contatto, perché rappresenta un filo che ci lega ancora alla vita di Vincenzo, a ciò che faceva e amava fare.

Stiamo conoscendo ancora di più quello che era il suo mondo al di fuori della famiglia, e siamo ogni giorno sorpresi dell’affetto di persone che continuano a parlarci di lui.

Siamo certi che questa intitolazione permetta ai ragazzi del 4° Genio Guastatori di ricordare Vincenzo ogni giorno, considerandolo un esempio da seguire e di cui custodire il ricordo per sempre”.