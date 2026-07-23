Le previsioni meteo di domani 24 luglio 2026

Puglia
Nubi sparse al mattino su tutta la regione con locali piogge o temporali possibili specie sui settori orientali. Nel pomeriggio ancora isolati acquazzoni possibili specie al confine con la Basilicata. Tornano condizioni di tempo asciutto ovunque dalla serata con ampi spazi di sereno.
NAZIONALE
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche addensamento sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino nuvolosità in transito tra Puglia, Basilicata e Calabria con dei piovaschi sulla Puglia centro-meridionale. Al pomeriggio locali acquazzoni nelle zone interne di Basilicata e Calabria, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite ovunque.
Temperature minime e massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola.
- AttualitàArte e scienza da Tuglie a Londra: Nunzia Imperiale dipinge la flora salentina per l'opera planetaria della SBA
- AttualitàAlla sua decima edizione “Le Fil Rouge”, con artisti da tutta Italia
- AttualitàSalice Salentino, tre serate di cultura, tradizione e musica dal 23 al 25 luglio
- AttualitàQuando anche le vacanze diventano una performance. Gli psicologi: "Il vero lusso è imparare a rallentare"
- AmbienteCon "Esplorando" il Salento più autentico si racconta passo dopo passo
- Attualità"Tuttu è cultura" online il videoclip dello storico brano di Mino De Santis eseguito con la Salento Grooves Band