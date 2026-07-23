Guasto alla condotta idrica ad Alezio: stop all’erogazione in zona industriale e alcune vie

ALEZIO (Lecce) – Una rottura improvvisa e imprevedibile della condotta idrica si è verificata in via Rita Levi Montalcini, all’interno della zona industriale del Comune di Alezio. Il danno è stato causato dall’impatto con un cantiere per la posa della fibra ottica da parte dell’impresa esecutrice dei lavori di canalizzazione.
Per consentire le operazioni di riparazione, i tecnici di Acquedotto Pugliese hanno dovuto sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua nell’intera area industriale e nelle vicine via Margherita Hack e via Pirelli. I disagi maggiori si potrebbero registrare negli immobili sprovvisti di autoclave o con sistemi di riserva idrica insufficienti.
Le squadre d’intervento rimarranno al lavoro ininterrottamente fino al ripristino del normale servizio, stimato indicativamente per le ore 17:00 della giornata odierna. Acquedotto Pugliese invita i residenti delle zone interessate a limitare i consumi all’uso strettamente necessario, evitando sprechi durante la finestra temporale dell’interruzione.
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