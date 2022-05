Lecce, arriva Stepinski, domani le visite mediche

LECCE – Mauriusz Stepinski arriva a Lecce tra poche ore e domattina si sottoporrà alle visite mediche.

L’attaccante ex Hellas Verona, approderà al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato per 5 milioni di euro, che in caso di promozione in serie A potrebbe diventare con obbligo.

Nella passata stagione con i gialloblù ha collezionato: 21 presenze e 3 reti.

In serie A in tutto ha collezionato 14 gol.

Stepinski, nazionalità polacca, è un nazionale, classe 1995, che ha militato in tutte le nazionali di categoria, compresa quella maggiore.