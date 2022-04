Lecce teatro degli stati generali della coalizione provinciale pro Emiliano

LECCE – Nella mattinata di oggi, nella Villa Comunale di Lecce Emiliano ha chiamato a raccolta gli amministratori della provincia, che sostengono la sua candidatura alla Regione Puglia alle ormai vicinissime elezioni del 20 e 21 settembre. Moltissimi amministratori tra cui il sindaco Carlo Salvemini, il Sindaco di Bari Antonio De Caro, il Presidente della Provincia Stefano Minerva che ha aperto l’incontro, e molti dei candidati delle Liste a sostegno di Emiliano. Già nell’intervento di aperura, Minerva ha sottolineato lo sforzo massimo che tutti dovranno fare per non far ritornare la Puglia indietro di 15 anni.

“Sono qui come sindaco di Lecce – esordisce Carlo Salvemini – ma anche come protagonista di una storia politica che è nota e come me tante donne e uomini che sono qui presenti. Abbiamo istanze che afferiscono allo sviluppo del nostro territorio, al miglioramento della qualità della vita, alla ripresa del ciclo economico al miglioramento del servizio sanitario pubblico, alla tutela del patrimonio paesaggistico, al rilancio di settore come l’agricoltura e il turismo. Ma è evidente che la Puglia, come tutte le regioni d’Italia, dovrà misurarsi con questo passaggio storico, quello che si deciderà nei prossimi dieci mesi varrà probabilmente per il prossimo secolo. C’è una manovra che, in termine di qualità di risorse messe sul campo, non ha precedenti ma anche non ha precedenti l’indebitamento che scaturirà da questa manovra finanziaria e che innescherà l’obbligo per noi, a tutela delle generazioni future, di definire modelli di sviluppo e di crescita capaci di essere realisticamente pronti a restituirlo progressivamente il debito e a non lasciarlo come fardello alle generazioni future. Questo è un problema che riguarderà la Puglia, che è considerata tra le regioni del mezzogiorno una felice anomalia, ma riguarderà anche tutte le regioni d’Italia e siamo qui anche per questo”.

Il sindaco di Bari è intervenuto sul tema elezioni e sulla situazione Pugliese:

“la Puglia ha bisogno ancora di Emiliano, ha bisogno di continuare in questo percorso che è iniziati 15 anni fa. Questa terra non è il feudo elettorale di nessuno, non è terra di conquista per i politici nazionali: è la terra delle opportunità. Da 15 anni, grazie al lavoro di tante donne e tanti uomini, abbiamo laboratori urbani, asili nido, abbiamo le star internazionali del cinema che passeggino nei centri storici delle nostre città e abbiamo set cinematografici che arrivano da tutto il mondo. Possiamo dire “noi siamo pugliesi” con orgoglio: 20anni fa non era così. Oggi ci sono tante aziende che hanno investito in questa terra, tanti ragazzi che hanno deciso di restare qui e tante donne e tanti uomini che hanno lavorato per raggiungere questi obiettivi: sono i pugliesi. C’è una classe dirigente politica in questa regione che non permette a nessuno di considerare questa regione una terra di conquista. Non permettiamo a politici nazionali di venire qui a fare passerelle; le uniche passerelle che noi consideriamo sono quella di Dior in questa città magnifica e le passerelle amovibili che permettono a tutti di poter utilizzare le nostre spiagge. L’arma vincente credo sia la continuità, il buon lavoro che è stato fatto in questi 15 anni. Oggi non sono venuto né per demolire un avversario, né per parlare male degli altri che legittimamente fanno la loro campagna elettorale con le loro idee, sottolineo solo cosa eravamo 20 anni fa e cosa siamo noi oggi”.

Al suo arrivo in villa Comunale il Presidente Emiliano ai giornalisti che lo attorniavano ha espresso un concetto che sicuramente sarà un mantra nel cammino restante di questa campagna elettorale:

“Non possiamo tornare indietro di 15 anni. Non possiamo tornare ai tempi in cui ciascuno di loro doveva per forza far parte di un gruppo, di una squadra, doveva essere affiliato a qualcuno o a qualche cosa per poter sopravvivere. Noi dobbiamo lasciare a tutti i sindaci della Puglia la libertà di cui hanno potuto godere fino ad ora della possibilità di collaborare con la Regione a prescindere dal loro schieramento politico, dai loro atteggiamenti e dalle loro scelte. Ecco perché la stragrande maggioranza degli amministratori sono con noi: non vogliono tornare ai tempi in cui ti chiedevano sempre da che parte stavi..”

I contendenti hanno da tempo sguainato la spade, la parola passarà poi agli elettori che dovranno scegliere fra un candidato Michele Emiliano scelto dai cittadini cinque anni fa, una candidata Antonella Laricchia, candidata presidente per i penrtastellati, che ha optato in ossequio al suo rigore per un paracadute che le consentirà eventualmente di sedere comunque in Consiglio Regionale, e due candidati calati dall’alto Scalfarotto e Fitto.