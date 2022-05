Palme trasformate in torce alte oltre 6 metri, rogo distrugge una decina di alberi

GALLIPOLI (Lecce) – Decine di palme distrutte dal fuoco, trasformate in immense torce da un vasto incendio. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Gallipoli, tra Baia Verde e località Li Foggi, dove un rogo divampato improvvisamente in un vivaio ha carbonizzato decine di palme, impegnando i vigili del fuoco del distaccamento ionico in un lungo ed estenuante intervento.

Le lingue di fuoco – le cause che le hanno scatenate non sono state ancora accertate – hanno trasformato in immense torce gli alberi di palma, con fiamme che hanno superato anche i sei metri d’altezza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.