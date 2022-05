Ragazzine adescate sul web e costrette a inviare foto hard: 42enne condannato a 12 anni

COPERTINO (Lecce) – Avrebbe adescato su Facebook diverse ragazzine in tutta Italia, tra cui tre giovani salentine, obbligandole a farsi inviare immagini hot. Un informatico 42enne, originario di Palermo, è stato condannato a 12 anni di reclusione al termine del processo in abbreviato dal gup Michele Toriello che ha ridotto di tre anni la richiesta di condanna invocata dal pm di udienza Stefano Milto De Nozza. All’imputato, sempre detenuto nel carcere di Palermo, sono state riconosciute le attenuanti generiche (legate alla circostanza di aver confessato le proprie responsabilità da subito) equivalenti alle aggravanti e l’accusa di tentata estorsione è stata assorbita nel reato di detenzione di materiale pedopornografico. Non è stato stabilito alcun risarcimento perché nessuna delle parti offese ha inteso costituirsi parte civile. Per conoscere a fondo le motivazioni della condanna saranno necessari 15 giorni. Subito dopo l’avvocato difensore Mirko De Luca provvederà a depositare il ricorso in Appello.

A mettere in moto l’indagine, condotta dai carabinieri della Tenenza di Copertino (diretti dal luogotenente Salvatore Giannuzzi) è stata la denuncia sporta da una delle minori adescate sul web dal pedofilo incastrato e smascherato. Su Facebook l’uomo si presentava come un ragazzo di bell’aspetto ma quando chattava con le minori non si faceva vedere. E viveva in una casa sgarrupata, sommerso da dispositivi informatici. Lui che di computer se ne intendeva e anche tanto alla luce della sua attività di informatico. L’indagato avrebbe adescato centinaia di ragazzine in tutta Italia a volte anche con piccoli regali costringendole a compiere atti sessuali davanti allo schermo di un pc. Incontri, chat, conversazioni.

Tutto immagazzinato e conservato in quella casa dove l’uomo viveva. E dove i carabinieri della Compagnia di Gallipoli insieme ai colleghi di Copertino si sono presentati per ben tre volte per acquisire il materiale che il pedofilo custodiva. Abile e scaltro, infatti, quando i carabinieri si sono presentati per la prima volta in casa aveva ritardato il loro ingresso per poter far sparire ogni traccia. Tanto che i carabinieri si sono presentati altre due volte. In totale, grazie alla scrematura del materiale sequestrato eseguito dall’ingegnere informatico Tania De Benedittis, sono saltati fuori 1147 contatti; 562 chiamate; 1900 messaggi; 492 files audio; 295 files video e 20mila immagini.

Nella rete dell’uomo sarebbero finite decine e decine di ragazzine. Nove quelle identificate. Residenti in tutta Italia. Anche in provincia di Lecce. In particolare, come detto, una 16enne di Copertino. Il fatto più grave. Adescata e costretta a inviare foto e video e a soddisfare le perversioni di quell’uomo. Fino a quando la ragazza non ha deciso di confidarsi con gli insegnanti. A scuola si è sfogata raccontando cosa era costretta a fare davanti al computer. Già da tempo. Fin quando il padre non si è presentato in caserma presentando una regolare denuncia. Da qui sono scattati gli accertamenti su un uomo la cui bramosia non ha conosciuto né freni né limiti. Delle vittime altre due sono salentine. Risiedono a Tricase e Parabita.

I guai per l’informatico pedofilo, però, non sono ancora finiti. Di recente, infatti, sempre i carabinieri della Tenenza di Copertino hanno depositato un’ulteriore informativa in cui comparirebbero altre 12 vittime adescate dall’uomo, tra cui una ragazza di neppure 14 anni residente a Muro Leccese.